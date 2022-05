Por qué Galilea Montijo no apareció en Hoy, pero sí en otro matutino

Sin duda alguna, Galilea Montijo es una de las piezas fundamentales en Hoy. No en vano la presentadora lleva más de una década al frente del matutino de Televisa y todo parece indicar que serán muchos años más, pues sin duda es una de las consentidas del público. Es por eso que cada que no parece a cuadro en el programa, sus fans de inmediato notan su ausencia y comienzan a preguntarse si todo se encuentra bien en la vida de la conductora, pues Galilea no suele ausentarse mucho del show. Tal y como sucedió la mañana de este lunes, cuando Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Tania Rincón, Andrea Escalona y Paul Stanley comenzaron el programa sin la hermosa tapatía, algo que sin duda llamó la atención de los seguidores. Y mientras todos se preguntaban dónde estaba la presentadora, Galilea iniciaba el día y la semana frente a las cámaras de otro popular matutino.

Desde hace unos días, Galilea dio a conocer a través de sus redes sociales que se encontraba de viaje en Nueva York. Si bien, la también actriz dejó en claro que se encontraba ahí por cuestiones de trabajo, la presentadora se dejó ver en sus historias de Instagram disfrutando de la ‘Gran Manzana’ por todo lo alto. Sin embargo, este lunes sorprendió a todos al aparecer en el programa Despierta América, show que se transmite en Estados Unidos a través de la cadena Univision, a donde acudió como invitada especial por el 25 aniversario del matutino, una ocasión en la que pudo celebrar al lado de sus colegas como Alan Tacher, Francisca Lachapel, Raúl González, el doctor Juan Rivera y Karla Martínez.

Durante su participación en el show de Univision, que en esta ocasión se transmitió desde Time Square, en Nueva York, pudimos ver a Galilea haciendo gala de su gran carisma y sentido del humor, entrevistando a algunos de los invitados especiales, como Eugenio Derbez, y disfrutando al máximo de hacer su trabajo desde una de las ciudades más importantes del mundo. Además, Gali también tuvo la oportunidad de convivir con Eric Adams, alcalde de Nueva York, quien proclamó el día de hoy 16 de mayo como el día de Despierta América.

Como era de esperarse, Galilea Montijo se mostró de lo más emocionada por haber tenido la oportunidad de convivir con sus compañeros del programa de Univision, quienes son muy cercanos a la producción de Hoy, pues recordemos que la empresa hispana se ha asociado con Televisa para la producción de contenido en español para ambos países. “Mil Gracias por invitarme @despiertamerica. ¡Felicidades por sus 25 años!”, expresó Galilea en su perfil de Instagram, donde compartió algunas postales de su estancia en Nueva York.

Galilea sobre los rumores de sus ausencias en Hoy

Si bien es cierto, la enorme popularidad de Galilea Montijo ha sido el motivo por el cual sus ausencias en Hoy son muy comentadas, pues estas han dado pie a rumores en los que se asegura que incluso su salida del matutino podría darse en cualquier momento. Con toda firmeza ella ha desmentido estas versiones, pidiendo a su público ser muy precavidos con la información que llega a circular. “Las veces que me he ido ha sido por trabajo, por salud, también siempre lo he dicho, que el día de mañana los ciclos se cierran, si así lo hubiera decidido la empresa o yo, sería la primera en decirles, o sea, ¿cuál es el secreto?”, dijo en noviembre de 2021.