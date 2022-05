La memoria de Tom Parker da a conocer que Ed Sheeran ayudó a pagar por su tratamiento

El pasado 30 de marzo, Tom Parker falleció tras 20 meses de batalla contra un glioblastoma etapa cuatro que le fue diagnosticado con un pronóstico de terminal en su momento. El exintegrante de The Wanted fue muy abierto con su padecimiento y desde que supo que se enfrentaba a este extraño tipo de cáncer de cerebro documentó su experiencia, a sabiendas del desenlace que anticipaba con esta situación. Después de aquel desgarrador funeral en el que su familia, amigos y fanáticos le dieron el último adiós en las calles de Londres, poco a poco se han ido revelando algunas de las memorias que Tom dejó documentadas a través de un libro. A pesar de que la publicación se dará a conocer hasta julio, algunos fragmentos han visto ya la luz y entre ellos resalta un breve vistazo al capítulo en el que se hace público que Ed Sheeran apoyó a Tom y a su esposa Kelsey a pagar por su tratamiento médico.

Fue a través de un fragmento publicado por el tabloide británico The Sun, que se pudo leer: “Casi desde el momento en el que me diagnosticaron, Ed Sheeran se me acercó con una oferta para hacer cualquier cosa que pudiera para ayudar. Ed y yo nos conocíamos desde que se unió a The Wanted en el camión del tour durante nuestro viaje de promoción en Estados Unidos hace más de diez años. Siempre nos hemos encontrado a lo largo de los años y tuvimos una gran relación. Nunca he dicho esto públicamente antes (y él probablemente se va a enojar de que lo haga ahora), pero Ed es un hombre muy especial, incluso me ayudó con las cuentas médicas cuando estaba buscando opciones de tratamientos y recibiendo inmunoterapia privada. Él no necesitaba hacer nada de eso, pero mi esposa Kelsey y yo estamos tan agradecidos con él por su apoyo, significó el mundo (para nosotros)”.

A pesar de que su amistad no era muy conocida públicamente y que el gesto de el intérprete de Thinking Out Loud pudo haber quedado en el anonimato si no fuera por el libro en el que Tom le quiso hacer un reconocimiento, su cercanía quedó clara ante el fallecimiento de Parker. Tal como hicieron muchas celebridades británicas, Ed tomó su cuenta de Instagram para publicar junto a una foto del ex integrante de The Wanted: “Tan triste de escuchar del fallecimiento de Tom. Mis pensamientos y amor están con Kelsey, sus hijos y sus familias. Un día muy triste, qué tipo tan encantador”.

La dura reflexión de Tom

Esta revelación no fue la única que se encontró en el capítulo que publicó The Sun, en él también se puede leer un poco de cómo vivió su proceso tras su diagnóstico. “Probablemente, nunca esperarías escuchar a alguien decir esto, pero a veces, una parte de mí está agradecida por tener cáncer de cerebro. Hay una belleza en eso. Pone las cosas en perspectiva. Me ha enseñado mucho sobre la vida, a valorar cada momento. Ha unido más a mi familia y amigos, me ha presentado a gente inspiradora de todo el mundo y lo más importante, me ha recordado que no importa lo que la vida te lance, siempre hay esperanza”, se puede leer en el fragmento del libro que lleva precisamente ese nombre Hope (esperanza). A pesar de que el pronóstico para Tom se cumplió al pie de la letra, él quiso sacar provecho a cada uno de los días de los pocos meses que le quedaban y ha querido plasmar su experiencia en esta publicación.

