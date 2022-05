Toni Costa de su ruptura con Adamari López: 'Son 10 años de muchas cosas que se van acumulando'

Hace casi un año, Adamari López y Toni Costa sorprendieron a todos al anunciar su separación después de 10 años juntos. En un inicio algunos supusieron que la pareja podría reconciliarse, sin embargo, conforme pasó el tiempo, esa posibilidad quedó completamente descartada. Eso sí, la expareja se ha mantenido cercana y cordial, pues los une el vínculo más especial: su hija. Mientras que la guapa puertorriqueña se ha mantenido enfocada en sí misma y sus poyectos, el bailarín español se animó a darse una nueva oportunidad en el amor, esta vez junto a la influencer de origen mexicano Evelyn Beltrán. Y ambos se encuentran en una nueva etapas de sus vidas, es un hecho que el tiempo que estuvieron juntos los marcó de muchas maneras. Toni se ha abierto como pocas veces sobre lo ocurrido en su relación con Adamari, y ha confesado que sufrió depresión tras su ruptura.

Hace unos días, Toni se unió al grupo de celebridades que participan en La Casa de los Famosos, un reality show de Telemundo en el que ha mostrado su lado más sensible y vulnerable al hablar a corazón abierto sobre algunos pasajes de su vida personal. Inevitablemente, en una de sus charlas con sus compañeros surgió el tema de su separación de Adamari. "Una relación no se acaba de la noche a la mañana, se va deteriorando hasta que llega un punto en que ya no puedes hacer nada. Se puede haber trabajado, intentado, forzado pero cuando ya no es, ya no es", explicó el bailarín, quien el 27 de mayo de 2021 confirmó su ruptura con la conductora boricua momentos después de que ella hiciera el anuncio por medio de un video en sus redes sociales. "Son 10 años de muchas cosas que se van acumulando", agregó.

En este momento de apertura, una de las compañeras de Toni le preguntó quién había decidido dar el paso para la separación, y él contó que fue la madre de su hija. "Fue ella y yo lo acepté", recordó el bailarín. "Yo me fui de casa, decidimos eso y ya, porque su casa era su casa, no era la mía", explicó. Si bien semanas después de que se anunciara su ruptura el español admitió en varias entrevistas estar abierto a una reconciliación con la madre de su hija, hoy está convencido de que la decisión que tomaron de seguir por caminos separados fue lo mejor para ambos. "Ella está en su mejor momento y yo estoy en mi mejor momento", aseguró.

Sincero, Toni admitió que su separación fue muy dolorosa, y confesó que los rumores que surgieron sobre los motivos de esta decisión le cobraron factura a nivel mental y emocional. "Yo pasé por depresión", confesó el español, refiriéndose a aquellas versiones que ponían en duda sus preferencias. "Yo siempre he tenido novias, pero 'como es bailarín' buscan la historia macabra, al culpable.... Yo estuve muy jo#$%&, el momento más gris de mi vida son esos meses", reconció Costa, al hablar como pocas veces sobre estas especulaciones en torno a su vida privada. Sin embargo, ha logrado dar vuelta a la página, y seguir adelante, ahora con una nueva ilusión en el amor. Y cuestionado sobre la posibilidad de que Adamari hiciera lo propio e iniciara otra relación sentmental, Toni expresó su apoyo. "Si lo tuviera (novio), yo el más feliz del mundo por verla feliz. Es lo único que quiero, que ella sea feliz porque se lo merece", expresó.

¿Qué opina Adamari del nuevo noviazgo de Toni?

A finales del pasado mes de febrero, luego de que Toni confirmara -después de varias semanas de rumores- su romance con Evelyn Beltrán, Adamari fue cuestionda al respecto en su programa Hoy Día. "Quiero saber cómo tomaste tú esta noticia, si ya sabías", le dijo entonces su compañero Quique Usales. La guapa boricua respondió con toda la tranquilidad y confimó que ya estaba al tanto de la situación. "Claro, para mí esto no es una novedad", respondió, antes de expresar sus mejores deseos hacia el padre de su hija. "Me parece que lo que hay que hacer es desearle siempre mucha felicidad, muchas cosas buenas porque todo lo que uno le desee a los que están a nuestro alrededor repercute, sobre todo en mi caso con mi hija, y yo lo que quiero es que mi hija esté bien", comentó la conductora. "Yo lo que quiero es que mi hija esté bien y que seamos siempre una familia, dentro de lo que podemos, normal, así que eso es lo que importa", agregó.

