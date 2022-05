De la mano de Kylie Jenner, Stormi se roba las miradas en los Billboard Music Awards

Aunque Kylie Jenner suele ser la hermana más discreta del clan Kardashian-Jenner, pues suele hacer pocas apariciones públicas, cuando aparece en una alfombra roja siempre suele acaparar las miradas. Tal y como sucedió la tarde de este domingo 15 de mayo, cuando la hija menor de Kris Jenner se apoderó de la red carpet de los Billboard Music Awards, que se celebran esta noche en el MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada. Y es que la empresaria acudió a esta gala para mostrarle su apoyo al padre de su hija y pareja Travis Scott, quien se presentará durante la premiación. Aunque la presencia de la pareja ha causado revuelo entre los asistentes, sin duda quien se ha llevado toda la atención ha sido la pequeña Stormi, la hija de Kylie y Travis, quien ha desfilado por la alfombra de la mano de su famosa mamá.

Aunque se esperaba que Travis acudiera solo a la premiación, Kylie decidió sorprender a todos al llegar al evento enfundada en un increíble vestido de manga larga color gris con diferentes degradados con el que acentuó sus curvas, el cual combinó a la perfección con un maquillaje en tonos ocres, complementando su look con algunos accesorios dorados que llevó principalmente en sus muñecas, resaltando el terminado de las mangas de su vestido, las cuales simulaban ser unos guantes.

De la mano de Kylie venía una sonriente Stormi, quien desfiló frente a las cámaras con una actitud bastante desinhibida, regalando sonrisas a su paso y luciendo como toda una pequeña estrella con un minivestido color blanco de hombro descubierto, el cual lució a juego con unas lindas botas altas al mismo tono de su vestido y con algunos detalles en rosa.

Sin duda algina, ha quedado en claro que la pequeña Stormi ha nacido para estar frente a las cámaras, pues durante su paso por la alfombra roja encantó a todos los presentes con su actitud, mostrándose dispuesta a divertirse y pasar una noche llena de música, lista para apoyar a su papá en una noche por demás especial. Recordemos que esta es la primera vez que Travis Scott se sube a un escenario tras el incidente que se presentó en el festiva que él organiza, conocido como Astroworld, en el que murieron 10 personas y otras más resultaron heridas en noviembre del año pasado, hecho por el cual el intérprete ha estado en el cetro de la polémica.

La sincera confesión de Kylie sobre el postparto

Fue el pasado 1 de febrero cuando Kylie Jenner y Travis Scott recibieron a su segundo hijo, luego de una larga espera que a diferencia de su primer embarazo decidieron hacer pública. La pareja compartió la buena nueva con todos sus seguidores a través de sus redes sociales, tomándose un receso de la vida pública para disfrutar al máximo de esta tierna etapa de su vida de pareja. Unas semanas después de la llegada de su segundo hijo, Kylie retomó la actividad en sus redes para hablar de lo complicado que habían sido esos últimos días tras su parto, un testimonio con el que muchas de sus seguidoras se sintieron identificadas. “Solo quiero decirles a las mamás que están en post-parto, que el post-parto no ha sido fácil, ha sido muy duro”, reconoció Jenner en su perfil de Instagram. “Esta experiencia para mí, personalmente, ha sido un poco más dura que con mi hija. No es fácil mental, física y espiritualmente, es una locura. No quería simplemente volver a la vida sin decir esto, porque creo que podemos buscar en internet y podría parecer mucho más fácil provocando presión sobre nosotros, pero tampoco ha sido fácil para mí”, dijo sincera.