Claudia Martín vacaciona en París tras el éxito de Los Ricos También Lloran

Sin duda alguna, Claudia Martín atraviesa por un momento muy especial en su vida. Y es que además del reciente éxito que tuvo con la telenovela Los Ricos También Lloran, de la cual fue protagonista, el corazón de la actriz no podía estar más contento, pues desde hace algunos meses mantiene una linda relación con Hugo Catalán, algo que sin duda la tiene muy ilusionada. En medio de este instante tan importante y tras haberse despedido de su más reciente melodrama, Claudia se ha tomado unos días para desconectarse de su rutina e incluso del trabajo para poder disfrutar de unos días en París, Francia, un destino desde el que se ha dejado ver de lo más emocionada.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Claudia compartió algunos vistazos de su travesía por esta hermosa ciudad, compartiendo un poco de la felicidad que siente al poder estar en este importante destino de Europa. La torre Eiffel y el Arco del Triunfo han sido algunos de los lugares más emblemáticos de París que la intérprete ha visitado durante las primeras horas que lleva en suelo francés y desde donde ha decidido posar de lo más feliz. “Empezando la aventura…”, escribió Martín al pie de su publicación.

Por otro lado, la guapa actriz compartió algunos videos de su estancia en París, en donde la pudimos ver recorriendo algunas calles de la ciudad, tomarse fotos al lado del río Sena, el cual por cierto pudo recorrer a bordo de una embarcación, según reveló Claudia en uno de los clips que ha compartido. Cabe destacar que todo parece indicar que la actriz viajó sola, pues en los videos y fotografías que ha compartido no aparece en compañía de su guapo novio, quien por cierto ha compartido algunos estados desde la Ciudad de México en las últimas horas.

La despedida de Mariana

Sin duda alguna, Los Ricos También Lloran ha sido una telenovela que ha marcado para bien la carrera de Claudia Martín. Y es que tras unos meses en los que se vio inmersa en un mar de rumores y especulaciones respecto a su vida personal, la telenovela y el personaje llenaron justo en el momento en el que las cosas comenzaban a calmarse a su alrededor y mientras su amor por Hugo Catalán comenzaba a nacer. Es por eso que para la intérprete ha sido un tanto emotivo decirle adiós a Mariana Villareal, su personaje en la exitosa producción de Televisa. “Para mí Mariana es un personaje con el que ocurrió lo contrario a lo que casi siempre pasa… Yo no te di vida Mariana Villarreal, tú me la devolviste a mí. Gracias porque contigo vinieron todas las bendiciones que hoy por hoy tengo en mi vida, gracias por ser la luz al final del arcoíris”, expresó la actriz en una publicación de Instagram, donde también compartió unas fotografías del rodaje de la telenovela.

Claudia aprovechó la ocasión para agradecer a sus compañeros de elenco por haber hecho de esta experiencia la más memorable. “Aquí les dejo unas imágenes con algunos de los lindos seres humanos que me acompañaron y me cobijaron durante todo este proyecto, muchas gracias por su amor y su paciencia… Me faltaron muchos pero ¡los guardo siempre en mi corazón! ¡Gracias infinitas!”, finalizó.