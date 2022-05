Paulina Goto revela cómo se encuentra tras la angustiante experiencia que vivió a bordo de un Uber

Luego de la mala experiencia que vivió a bordo de un taxi de la aplicación Uber, Paulina Goto ha vuelto a sincerarse a través de sus redes sociales, en donde ha compartido más detalles del incidente que vivió la mañana del pasado sábado y calmar un poco los ánimos de sus fans, quienes preocupados no dejaban de preguntar si es que ese encontraba bien tras haberse lanzado del vehículo en el que viajaba cuando se encontraba en movimiento, luego de que notara ciertas conductas sospechosas de parte del chofer, asegurando que a pesar de todo, ella se encontraba a salvo.

A través de su cuenta de Twitter, mismo medio donde hizo la denuncia inicial, Paulina compartió un nuevo mensaje en el que aseguró que se encuentra bien tras los momentos de angustia que vivió, aprovechando la ocasión para explicar las razones por las que decidió hacer pública su denuncia. “Gracias a todxs por su preocupación. Les reitero que afortunadamente estoy bien. Gracias a Dios no pasó a mayores y ya estoy en contacto con Uber, dándole seguimiento (a mi caso) para asegurarme de que tomen cartas en el asunto”, expresó en las primeras líneas de su mensaje.

Paulina continuó explicando las razones del por qué decidió hacer pública su denuncia, dejando en claro que en ningún momento ha buscado desprestigiar a la compañía. “Decidí hacer pública mi experiencia, no con la intención de dañar a la empresa, sino con la intención de que existan consecuencias para el conductor que me puso en riesgo y para que Uber aproveche la oportunidad y sea ejemplo para todas las plataformas, al mejorar la seguridad de sus usuarixs”, agregó la intérprete.

Y es que para actriz es muy importante que ninguna mujer viva lo que ella pasó, pues sin duda fueron instantes en los que la angustia y la desesperación la hicieron tomar una decisión un poco extrema, debido al comportamiento sospechoso de su chofer, una situación de la que afortunadamente salió con bien. “No quisiera que ninguna mujer, ni otra persona sienta lo que yo sentí anoche. Estas situaciones pueden ser prevenidas”, finalizó en el tuit.

La denuncia de Paulina Goto

Fue la mañana del pasado sábado cuando Paulina alertó a sus seguidores al compartir detalles de su mala y angustiante experiencia que vivió debido a la conducta de su conductor de Uber. “Este conductor me acaba de meter el susto de mi vida. Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y en seguida el conductor la subió y le puso seguro para que no pudiera bajarla”, contó la actriz en las primeras líneas del mensaje en el que también ha etiquetado a la empresa Uber. “Le pedí me dejara bajarla de nuevo y quitara el seguro y me dijo que no”, señaló. Ante la negativa del operador del taxi, Paulina tuvo que tomar cartas en el asunto y abandonar el taxi en pleno viaje, luego de haber escuchado unas palabras de parte de su chofer que le indicaron que algo no estaba del todo bien: “Le pedí que parara el coche, que me quería bajar y me dijo que no, y ‘que no me iba a pasar nada’. Tuve que abrir la puerta y saltar mientras el coche avanzaba”, finalizó la actriz.