El susto que pasó Paulina Goto a bordo de un taxi de aplicación: 'Tuve que abrir la puerta y saltar'

Consciente de la gran comunidad que ha construido en sus redes sociales junto a sus millones de seguidores, donde suele compartir los detalles de su vida y carrera, Paulina Goto ha querido hacer pública su denuncia en contra de un chofer de la plataforma de taxis de renta Uber, luego de haber vivido una muy mala experiencia a bordo de una de sus unidades. Y es que según relató la actriz, durante un reciente viaje notó ciertas actitudes sospechosas de parte del operador de su taxi que la pusieron alerta, por lo que tras una discusión con el chofer y al sentir que su vida corría peligro decidió abandonar el vehículo en el que viajaba cuando este aún estaba en movimiento, logrando salir ilesa de esta situación.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo relató la protagonista de telenovelas como El Vuelo de la Victoria a través de su perfil de Twitter, donde no dudó en alzar la voz y denunciar al chofer de su taxi. “Este conductor me acaba de meter el susto de mi vida. Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y en seguida el conductor la subió y le puso seguro para que no pudiera bajarla”, contó la actriz en las primeras líneas del mensaje en el que también ha etiquetado a la empresa Uber.

Como era de esperarse, esta conducta encendió sus alarmas, por lo que no dudó en encarar al conductor, quien se negó a dejarla bajar la ventanilla del auto. “Le pedí me dejara bajarla de nuevo y quitara el seguro y me dijo que no”, señaló. Ante la negativa del operador del taxi, Paulina tuvo que tomar cartas en el asunto y abandonar el taxi en pleno viaje, luego de haber escuchado unas palabras de parte de su chofer que le indicaron que algo no estaba del todo bien: “Le pedí que parara el coche, que me quería bajar y me dijo que no, y ‘que no me iba a pasar nada’. Tuve que abrir la puerta y saltar mientras el coche avanzaba”, finalizó la actriz.

La actriz también compartió, junto a su mensaje, algunas capturas de pantalla con los datos del auto en el que viajaba y del chofer, así como un mensaje de alerta para todos sus seguidores, en el que pidió siempre hacer caso a su intuición. “Por favor tomen cartas en el asunto. Estoy bien Gracias a Dios, pero estoy muy asustada. Chicxs cuídense mucho y háganse caso cuándo sientan que algo no está bien”, compartió.

¿Qué ha dicho Uber al respecto?

Como era de esperarse, el tuit de la actriz ha causado revuelo entre sus seguidores, quienes indignados han presionado a la empresa para que se pronuncie y haga algo al respecto, pues recordemos que en más de una ocasión han sido blanco de acusaciones similares por las conductas de algunos de sus conductores. Es por eso que Uber no tardó en contestar a la actriz, a quien le pidieron brindar más información de forma privada para poder darle seguimiento a su denuncia. “Nuestra prioridad es tu seguridad y el que te encuentres bien. Para iniciar una investigación, síguenos por @Uber_Support y escríbenos por DM para solicitarte más información por esa vía y así poder tomar las acciones correspondientes. Esperamos tu respuesta”, expresó la compañía en una tuit, ante la insistencia de los miles de seguidores de Paulina, quienes han exigido la acción inmediata de la empresa y las autoridades ante este y otros hechos parecidos.