Michelle Renaud y su talento al cantar -con una simpática reacción de Matías Novoa

Además de su talento y carisma como actriz, Michelle Renaud se ha ganado el cariño del público gracias a su personalidad alegre y divertida. Quienes trabajan con ella bien pueden dar cuenta de ello, pues los llamados de la telenovela La Herencia son mucho más amenos con ella. La protagonista de este melodrama ha mostrado lo bien que la pasa en las grabaciones con sus compañeros, entre ellos Matías Novoa. Hace tiempo circularon rumores que vincularon sentimentalmente a estos dos actores, sin embargo, ambos salieron a desmentirlos, asegurando que si algo los une es la amistad y el compañerismo. De hecho, recientemente Michelle le dedicó un cariñoso mensaje al galán chileno, con el que dejó más que claro cómo es su relación realmente. "¡Te quiero mucho mucho! Gracias por ser tan generoso conmigo, tan buen amigo y ayudarme a superar los obstáculos de la vida... te quiero para siempre", escribió la actriz al comentar una publicación en la que Matías publico varias selfie de ambos. Ahora, la intérprete ha querido expresar su afecto a su compañero de una manera muy y simpática y espontánea: ¡cantando! En pleno set de grabación, Michelle consiguió un micrófono para dedicarle el tema No me voy, de OV7, a su apuesto coprotagonista, quien no se mostró indiferente ante este gesto, ¿quieres ver su reacción? Haz click en el video.

Loading the player...