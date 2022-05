Como pocas veces, Angelique Boyer cuenta cómo lidió con la pérdida de su mamá

Angelique Boyer es conocida por sus inolvidables pesonajes de telenovela, sin embargo, el talento en la actuación no es lo único que la caracteriza. La actriz es además una mujer sensible que ha sabido armarse de fuerza para afrontar las situaciones desafiantes que la vida la ha puesto enfrente. La estrella de telenovelas como Teresa, ha sido abierta al hablar de diversos temas relacionados con su vida personal, como lo concerniente a su noviazgo con el actor Sebastián Rulli, el matrimonio y su postura ante la maternidad. Ahora, la intérprete de origen francés se ha sincerado sobre uno de los pasajes más dolorosos de su vida: la pérdida de su madre, Sylvie Rousseau, y ha revelado cómo ha logrado sobrellevar esta ausencia.

Luego de casi 8 años desde que despidió a su mamá por última vez, Angelique ha contado cómo pudo superar el duro golpe que significó el fallecimiento de su mamá. En entrevista para el programa Hoy tras la celebración del Día de las Madres, la actriz compartió que un valioso consejo que le dio un amigo le ayudó a afrontar esta situación de la mejor manera. "Un amigo me enseñó en esos tiempos una palabra muy importante: quietud. Dale quietud a tu sentimiento. Hay cosas que no puedes cambiar y tienes que aceptar. Vas a pasar por todos los procesos, el luto es muy diferente en cada quien", comentó la actriz de Vencer el pasado. La señora Sylvie murió en junio de 2014 a los 49 años debido a las complicaciones derivadas de una operación a corazón abierto; en ese entonces Angelique tenía apenas 25 años y se encontraba grabando la telenovela Lo que la vida me robó.

La intéprete destacó además cuán importante ha sido para ella el apoyo de Sebastián y de su familia. "Pienso en mi mamá, pienso en mi abuela, pero también pienso en mis cuñadas, en Silvia, la mamá de Sebas, entonces existen esas mujeres en mi vida que yo sé que son angelitos y que siempre busco en ese apapacho en ellas, así que lo encuentro", comentó Angelique, quien precisamente hace algunas semanas disfrutó de un viaje por España y Francia con su padre, Patrick Boyer, y la familia del galán argentino. "Gracias a Dios pudimos hacerlo, llevábamos muchos años de no salir juntos de viaje e ir a ver a nuestras familias. (Fue) enriquecedor para el alma, retroalimentarnos al 100", comentó.

Esta no es la primera vez que Angelique habla del apoyo que recibió de Rulli ante la partida de su mamá; en 2019 en entrevista con Aurora Valle para el programa Confesiones, habló de lo mucho que la ayudó tener al argentino a su lado, aunque en aquel momento sólo los unía la amistad y el compañerismo. “Él fue muy paciente, realmente un gran apoyo, un gran amigo en ese momento, recuerdo mucho en el funeral y me dice: ‘¿te sirve de algo que yo esté?, es que hay mucha gente y no te quiero molestar’, le dije: ‘Gracias con que estés ahí, te agradezco infinitamente’", contó entonces. "Ese tipo de detalles fueron los que me fueron ganando el corazón porque siempre ha sido un caballero, siempre ha sido un excelente amigo, pero ahí pude contar con él y no hubo ningún tipo de presión, las cosas se fueron dando”, relató.

Su padre, otro de sus mayores pilares

Tras el sesible fallecimiento de su mamá, Angelique hizo sus maletas y voló a Francia con su papá en el que fue un viaje muy especial y reconfortable. "Gracias por siempre papá, disfruto mucho hacer cosas contigo, conocerte más y agradezco todo lo que has hecho por nosotros. Te amo con todo mi corazón", escribía hace tiempo la actriz en su cuenta de Instagram con motivo del Día del Padre. Por su parte, Patrick Boyer también ha expresado su apoyo a su hija en todas sus decisiones, incluido su noviazgo con Rulli. Así lo expresaba hace algunos años, cuando fue cuestionado al respecto por la prensa. "Se está estableciendo una relación muy bonita, Sebastián es un hombre íntegro y apasionado por lo que está haciendo al igual que mi hija, así que están formando una relación muy linda, pero además de que es bonita, es una relación sincera. Realmente están viviendo con amor”, comentaba en 2016 a Televisa Espectáculos.

