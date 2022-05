Gabriel Soto revela que el conflicto en Europa del Este ha afectado sus planes de boda con Irina

Luego de posponer su boda en más de una ocasión debido a la pandemia, Gabriel Soto e Irina Baeva dieron a conocer que este 2022 sería el año en el que por fin se convertirían en marido y mujer. Emocionados, los actores revelaron estar alternando sus compromisos profesionales con los preparativos para su enlace, detallando que se celebraría este verano en Acapulco, uno de sus destinos favoritos. Apenas hace unos días, el galán de telenovelas había reafirmado sus planes de que la ceremonia se celebrara en los próximos meses, ello al desmentir los rumores de que se casaría en secreto el pasado 6 de mayo. Sin embargo, las cosas podrían dar un giro inesperado en lo que respecta a esta boda, y esta vez no debido a la pandemia o a los proyectos televisivos de los actores, sino al conflicto que se mantiene vigente en Europa del Este.

Lugo de su romántico viaje por España y Grecia, Gabriel e Irina están listos para continuar con sus proyectos profesionales, así como con los preparativos de su boda. "En la vida real estoy feliz, estoy enamoradísimo, estoy contentísimo, estamos ilusionadísimos con la boda y seguirmos ahora sí que en los preparativos", comentó el actor ante las cámaras de Televisa Espectáculos. Sin embargo, aunque la ceremonia sigue en pie, el galán de telenovelas reveló que los planes podrían tomar un rumbo distinto debido a la situación que entre Ucrania y Rusia, pues la familia de la actriz vive en el segundo de estos países. "Lo único que nos ha detenido un poco es pues desgraciadamente todo el tema que está pasando en Rusia y Ucrania, en el tema de que la familia de Irina pues está un poquito temerosa de salir de Rusia ahorita y no han podido concretar el hecho de que vengan", explicó.

Si bien tanto Gabriel como Irina han compartido anteriormente que ya estaban revisando aspectos como la comida, la música e incluso los traductores para su boda, el actor dejó en claro que en caso de que la familia de la actriz no pudiera trasladarse a México no se realizaría el enlace según lo previsto. "Obviamente no vamos a hacer una boda si no está su familia", aseguró. Sin embargo, el protagonista de Amor Dividido confió que la boda pueda celebrarse este 2022, pues dijo que ya se ha aplazado mucho. "De este año no pasa, porque ya también nos esperamos, vino la pandemia, y luego ahora esto, y pues son cosas que están fuera de nuestras manos", comentó. "Pero finalmente sí queremos esperar un poco a que se aligere un porquito el conflicto y puedan ellos viajar con tranquilidad en ese sentido", agregó.

Gabriel reiteró estar decidido a unirse en matrimonio con Irina antes de que termine este año, e incluso aseguró estar dispuesto a cambiar la sede de la boda. "No pasa de este año, vamos a ver cómo lo hacemos, sino yo me voy a Rusia, vemos de qué manera le hacemos pero bueno, ya lo qureremos hacer así que no pasa de este año", comentó, dejando ver cuán entusiasmado está por casarse con su guapa prometida. A pricipios de este mes, Soto mencionó los meses en los que podría ocurrir el enlace. “Es probablemente en época de lluvias, puede ser agosto, septiembre, por ahí, entonces estamos viendo, todavía estamos definiendo…", comentó entonces en un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México. En aquella oportunidad, el galán de telenovelas también habló de los atuendos nupciales de Irina, ésto luego de que la intéprete rusa revelara desde Barcelona que la firma Pronovias sería la encargada de confeccionar su vestido de novia. "Va a tener dos (vestidos), pero no quiero hablar más…", reveló.

Sus planes de escribirle a la cigüeña

Gabriel también compartió que tanto él como Irina están ilusionados con la idea de iniciar una familia y convertirse en padres. "Obviamente, Irina es un sueño que ella tiene y pues yo, ahora sí que también feliz de formar una familia, así que es el proceso, evidentemente si ya te casas, qué es lo que viene un hijo, viene una familia, así que pues en eso estamos, estamos echándole ganas", comentó. Hace unos meses, al ser cuestionado sobre la posibilidad de incursionar nuevamente en la parternidad, ahora de la mano de la actriz rusa, el actor confesó estar más que dispuesto, y que no le importaría si fuera niño o niña. “Pues sí, la verdad es que ahora sí que lo que sea, lo que Dios nos regale, nos dé, estaría increíble”, comentó. “Sí, a lo mejor tener un niño estaría padre porque ya tengo a mis dos hijas, mis dos tesoros, pero bueno si es niña también, ahora sí que lo que sea, pero sí, ¡sí me gustaría!”, dijo entonces a People en Español.

