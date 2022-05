Martha Debayle, en búsqueda de una novia mexicana para su apuesto sobrino Oliver

Para Martha Debayle producir la vida es su emblema que se toma muy en serio, razón por la cual le imprime un toque espectacular a todo lo que hace. Esta cualidad, es algo que es parte del ADN de los Debayle, así lo demostró en las últimas horas cuando, de la mano de su sobrino dio lecciones de estilo y baile con un performance que compartió con sus seguidores en Instagram donde, tía y sobrino, mostraron su talento y simpatía. La presentadora posteó este video musical, protagonizado por ella y su sobrino Oliver Debayle, en el que dejaron claro que en el clan hay varios integrantes dignos de un reparto de una compañía de teatro musical. Además de su destreza como bailarina, Martha presume en este clip a su apuesto sobrino quien está soltero y en búsqueda de una novia latina, de acuerdo con la información de la empresaria.

Desde hace unos días, Martha Debayle disfruta en casa de la visita de su sobrino Oliver Debayle quien es hijo de uno de sus hermanos y forma parte de sus 11 sobrinos. A través de sus redes sociales, la conductora ha mostrado un poco de la excelente relación que tiene con Oliver a quien, hace unos días, presentó en un Live: “Tengo a alguien de mi familia aquí y de repente pienso que muchos de ustedes creen que no tengo una familia, porque la familia nunca sale, pero tengo una visita y se los quiero presentar. Ustedes saben que yo tengo 3 hijastros, 2 hijas y un sobrino totalmente adoptado: ‘Ven aquí Oliver’”, comentó hace unos días Martha en una transmisión en vivo donde, tanto ella como su sobrino aparecen vestidos de gala.

En aquel video, Martha se mostró muy interesada en hablar de las cualidades de su sobrino a quien le gustaría poder presentarle una chica mexicana: “Quiero decirte algo, con nadie vas a aprender mejor español que con una latina y si es mexicana, mejor”, le explicó Martha a Oliver quien, reside en Estados Unidos y desde hace un par de años está estudiando español. Con la simpatía que la caracteriza la empresaria lanzó una convocatoria para buscar la chica ideal para su sobrino: “La que sea que escoja va a llevar nuestro apellido, así que esa mujer tiene que ser digna de apellidarse Debayle, ¿me entiendes”, le comentó divertida Martha a Oliver. Por último, la presentadora compartió los planes de su sobrino: “Está dispuesto a esperar la cantidad de años que sea para encontrar a esa mujer. Sí se quiere casar y le encantaría que pudiera ser en los próximos dos años y quiere tener tres o cuatro hijos. Ahí se los dejó chicas: Oliver Debayle”.

Martha continuó hablando de la descripción física de Oliver: “Es el sobrino más cercano a mí, tiene 33 años, mide 1.85, pesa 90 kilos, es enorme, tiene la neta, cuerpazo, y está soltero. Chicas yo ya lo puse en charola de plata, pasen la voz”, comentó en otra parte del Live Martha. Mostrando el avance en sus clases de español, el joven reconoció que la comida de nuestro país es su preferida: “La comida mexicana es muy buena, porque es muy rica, es diferente a la de Estados Unidos, es más sabrosa, toda la comida de México es diferente y en Estados Unidos la comida sabe a lo mismo, toda igual”, explicó en español Oliver quien, durante su estancia en casa de su tía, tuvo la oportunidad de degustar el platillo estrella de los desayunos en casa de Martha: “Hoy comimos chilaquiles con salsa verde, frijoles y huevos estrellados”, comentó el joven sobre una de las recetas que la conductora ha compartido en su canal de Youtube.

El talento de los Debayle

Aprovechando su estancia en México, Oliver quiso mostrar, una vez más, su talento como bailarín, una pasión que comparte con su famosa tía. Muy al estilo Kardashian, hace cinco años, Martha y Oliver grabaron un videoclip musical del tema Meet Me Halfway, material audiovisual que filmaron en el jardín de la locutora. Ahora que Oliver pudo regresar a la Ciudad de México, no perdió la oportunidad de volver a sacarle brillo a la pista de baile, esta vez, recordándonos la época en la que el legendario Fred Astaire bailaba con su hermana, Adele; Martha y Oliver mostraron el ritmo Debayle: “Haciéndole honor al apellido, así jugamos los Debayle. Mi adorado sobrino Oliver. De eso trata la vida de jugar, carcajearse y no tomarse demasiado en serio. Aunque siento que sí nos sale muy bien”, escribió Martha como descripción del video musical, en blanco y negro, grabado, una vez más, en su casa. Por su parte, Oliver escribió: “¡Estamos de vuelta! Incluso si esto mata mis sueños de convertirme en el próximo Fred Astaire, todavía así, me la pasé genial haciendo este video con mi tía”, escribió el joven quien también dio lecciones de estilo con los elegantes atuendos que usaron para este clip.