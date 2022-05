Lo que la hija de Johnny Depp decía al comienzo de la batalla contra Amber Heard Aunque Lily-Rose Depp no se ha pronunciado sobre el nuevo juicio de su padre, sí lo había hecho antes

A solo cuatro días de que se retomen las sesiones en la corte del juicio por difamación de Johnny Depp contra Amber Heard, los seguidores del caso siguen analizando a detalle cada una de las situaciones que han pasado alrededor de esta desafortunada situación, de la que se sospecha, nadie saldrá bien librado. Mientras la mención de Kate Moss en el testimonio de Amber Heard sigue siendo todo un misterio, ante la celebratoria reacción del abogado de Depp, se espera a que la actriz ahora sea interrogada por el equipo del protagonista de Piratas del Caribe, en lo que seguramente serán episodios complicados. En lo que llega este día, los fanáticos de los actores se encuentran analizando a profundidad lo que algunos de los personajes que han rodead el caso han dicho de Heard y Depp a lo largo de los años. Desde las opiniones que las exparejas del actor han dado de él, hasta la vez en la que Lily-Rose Depp, hija mayor de Johnny, se pronunció sobre el desencuentro de su padre y su exesposa.

A pesar de que la modelo ha sido mencionada en el caso en varias ocasiones, con un muy desafortunado enfoque por parte de Heard, Lily-Rose se ha mantenido completamente al margen del juicio y completamente alejada de cualquier ruido mediático que la pudiera alcanzar con este respecto. La joven de 22 años ha logrado aparecer en público en plena tempestad y no verse relacionada con lo que está sucediendo en la corte de Virginia. Pero esto no significa que antes no haya a dado conocer su firme postura de apoyo hacia su padre.

En el 2016, escribía en una publicación -que ha desaparecido desde entonces- en su cuenta de Instagram: “Mi papá es la persona más dulce, la más amorosa, que conozco, no ha sido más que un maravilloso padre para mí y mi hermano y todos los que lo conocen dirán lo mismo”. Junto al mensaje se veía una foto de un joven Johnny ayudando a Lily-Rose, que apenas era una bebé, a aprender a caminar. El poderoso mensaje aparecía cuando se daban las primeras acusaciones de Amber en mayo del 2016, por las que ahora está siendo demandada por actor -el artículo que escribió en el Washington Post en aquel año-. Aunque la publicación ha sido eliminada, algunos sitios todavía tienen capturas de pantalla de ella. Curiosamente, aunque todo esto sucedía en mayo de aquel año, en enero del 2016, se veía juntos en un evento público a Johnny con su hija y Amber Heard, haciendo énfasis a la presencia de Lily-Rose en la relación de la expareja.

El desencuentro de Lily con Amber

Aunque durante su testimonio, Amber repitió en distintas ocasiones lo mucho que le emocionaba conocer a los hijos de Depp y lo preocupada que estaba por ellos en algún momento, el actor dio un recuento diferente de esta situación, específicamente al hacer énfasis en una situación, su primogénita se negó a asistir a sus nupcias con Heard por la mala relación que tenían. “Mi hija, Lily-Rose no vino a la boda. Ella y la señorita Heard no estaban en particularmente buenos términos, por varias razones”, explicó Depp cuando fue su momento de pasar al estrado.

Por su parte, Amber dijo en algún punto de su propio testimonio: “Me sentía protectora de Lily-Rose y (estaba) preocupada y naturalmente ellos no son mis hijos, no es mi lugar, y entendía eso, sé que es un tema sensible así que entendía por qué Johnny se enojó tanto conmigo”.

