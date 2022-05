La reacción de Adamari López al ingreso de Toni Costa a un reality show

A menos de una semana del estreno de La casa de los famosos, reality transmitido por la señal de Telemundo, ya ha comenzado a dar mucho de qué hablar pues varios de los integrantes han comenzado a soltar detalles de su vida privada. Como ocurrió en la primera temporada de este programa Hoy día, emisión que conduce Adamari López, ha creado una sección para comentar lo que ocurre al interior del inmueble donde, en esta ocasión, participa su ex y padre de su hija Alaïa, Toni Costa. Como era de esperarse, la audiencia del matutino estaba impaciente por conocer la reacción de Adamari al estreno de este proyecto donde sus compañeros presentadores la cuestionaron sobre la partición de su ex.

Todo comenzó cuando tocó hablar de la advertencia que le hizo Laura Bozzo a Toni Costa a quien le confesó que estaría vigilándolo muy de cerca para cerciorarse que le guarde lealtad a su actual novia Evelyn Beltrán. Cuando los compañeros de Adamari le preguntaron qué opinaba de esta situación, la puertorriqueña se limitó a decir, con la simpatía que la caracteriza: “Mejor hablemos de Juan Vidal”, dando paso a cambiar de tema. El hecho de que la conductora no haya querido hablar de su ex ahora, no quiere decir que en adelante no lo vaya a hacer, pues este es solo el comienzo del reality que, según adelantó Toni Costa, sí verá su hija Alaïa, razón que podría ser la que esté motivando a Adamari a ser muy cuidadosa con lo que opina del papá de su hija.

El pasado martes, después de pasar sus primeros momentos en la casa, Toni Costa se dirigió a una de las cámaras para decir: “Alaïa, mi amor, papi ya está aquí ¡Qué emoción!”, reiterando que tiene muy claro que su pequeña hija lo estará monitoreando. De hecho, antes de ingresar a la casa, el bailarín concedió una entrevista al programa conducido por la mamá de su hija donde aseguró que durante su participación en el reality tendría muy presente a Alaïa a quien honraría a través de sus actos: “Mi hija es mi vida y ella lo sabe, todos los saben que he podido criarla junto con Adamari y ha sido un proceso precioso, ella va a ser mi fortaleza y por ella voy a ganar La casa de los famosos. Yo hablé con ella y le dije: ‘Papi jamás va a ser algo que te puedas avergonzar''', declaró el español antes de su ingreso.

Desde que Adamari López y Toni Costa anunciaron, el año pasado, su separación, han mantenido una relación cordial y cercana por el bien de su hija Alaïa quien cuenta con el apoyo de ambos en todo momento. En ese sentido, ambos son muy cuidadosos de lo que declaran a la prensa sobre el otro, para muestra la reacción de la conductora a la nueva relación de su ex: “Para mí esto no es una novedad, me parece que lo que hay que hacer siempre es desearle mucha felicidad, muchas cosas buenas, porque todo lo que uno le desee a los que están a nuestro alrededor repercute, sobre todo en mi caso, en mi hija y yo lo que quiero es que mi hija esté bien. Yo lo que quiero es que mi hija esté bien, que seamos, dentro de lo que podemos, normal, así que, eso es lo que importa”, comentó sobre el noviazgo de Toni para, después admitir que ella continúa soltera: “Yo, sí”.

El último guiño de Toni Costa a Adamari

Antes de ingresar a La casa de los famosos, Toni Costa mostró en sus redes sociales cómo ayudó a su hija Alaïa a preparar el obsequio de Adamari López para el Día de las Madres. Para ello, acompañó a su hija a comprar una tarjetita de felicitación y una bolsa de regalo donde acomodó todas las sorpresas. El español también ayudó a su hija a escribirle una conmovedora carta de la conductora: “Ponle quiero compartir contigo toda la vida, aunque no hace falta que se lo digas, eso va a ocurrir igualmente, toda la vida vamos a estar junto a ti”, le sugirió Toni Costa a su hija. El bailarín fue quien compartió en sus redes sociales el clip donde dio detalles de cómo se preparó Alaïa para celebrar a Adamari, el pasado domigo, que se celebró el Día de las Madres en Estados Unidos.