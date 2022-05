Sebastián Zurita confiesa que su mamá sigue apoyándolo: 'Ella movió todo allá arriba...'

Han pasado poco más de tres años desde que Humberto Zurita y sus hijos Sebastián y Emiliano despidieron por última vez a Christian Bach. La actriz había permanecido lejos de los reflectores desde hacía varios años y el anuncio de su partida significó un duro golpe para los amigos y colegas que habían trabajado junto a ella. Sin embargo, fueron su marido y sus hijos quienes resintieron como nadie esta irreparable pérdida. El tiempo ha pasado, y ellos han logrado salir adelante, confiados en que la entrañable actriz está con ellos a cada momento, pues han expresado que ella sigue presente en sus corazones gracias a las memorias que crearon juntos y a las valiosas lecciones que les dio en vida. Sebastián se ha sincerado sobre la ausencia física de su mamá y ha confesado cómo sabe que la actriz está a su lado.

A sus 35 años, Sebastián se encuentra en el mejor momento de su carrera como actor y productor, y no hay mejor prueba que la película que recientemente grabó en Australia al lado de la reconocida actriz estadounidense Sigourney Weaver. Y si bien es un hecho que este crecimiento profesional es resultado de su trabajo duro y talento, para el intérprete también hay algo más allá que ha obrado en su favor para conseguir este tipo de oportunidades. "Ella movió todo allá arriba para que suceda. Si hay alguien que trae en friega al Señor es mi mamá diciéndole: 'Ésta le toca a él'", comentó de lo más simpático en una entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube.

Sebastián recordó además cómo fue trabajar con su mamá, pues en 2014 protagonizaron La Impostora, la cual de hecho fue la última telenovela que grabó la actriz de origen argentino. "Fue la única vez que trabajamos juntos y fue su último proyecto. Es chitoso porque, yo le decía: 'Má', nada más porque eres mi mamá porque híjole...'", contó con una gran sonrisa al rememorar aquellos tiempos. "Porque era muy específica, si hay alguien que sepa de luces, que sepa de su imagen, que sepa como cuidar todo... Trabajar con ella era una locura, ella era muy práctica y era súper estudiada, entonces de repente te tocaba una escena con ella y era: 'No estés leyendo tus escenas, no te confíes'", contó. El actor contó que, así como Christian era una persona sumamente profesional, también era noble y sabía darle su lugar a la familia. "Protegía el rollo de la familia durísimo, era de 'no fin de año y Navidad, son nuestras vacaciones familiares, aquí nadie trabaja', y frenaba... 'El tiempo de la familia no se cambia'". Zurita se consideró afortunado de haber podido compartir en lo profesional con su mamá. "Fue una época muy bonita y son cosas que, no todos han tenido el privilegio de trabajar con sus papás", comentó.

El valioso consejo de Marimar Vega

Al hablar de su mamá, Zurita compartió un consejo que le dio Marimar Vega, su compañera en El Juego de las Llaves, tras el fallecimiento de Chtristian en febrero de 2019. "Se me acercó y acababa de pasar lo de su papá", contó, refiriéndose al deceso de Gonzalo Vega, padre de la actriz, tres años antes. "Me dijo: 'Te voy a decir algo que cuando me lo dijeron a mí se me hizo muy raro y lo tiré de loco pero ahora te lo voy a decir a ti porque me funciona..', y te juro que ha sido el mejor consejo que me dieron en ese sentido. Me dijo: 'Ahora no necesitas un teléfono, un pretexto para hablar con él, ellos van a estar en todos lados'", recordó. "Y sí, efectivamente, todas las cosas bonitas que me pasan... Digo 'gracias'", comentó, señalando al cielo y refiriéndose a su mamá. "Entonces se vuelven cosas muy bonitas, que de repente para mí ya sé que está ahí", agregó. "Yo estaba muy acostumbrado, y mi hermano también, a que cuando saliera lo que fuera (en cuanto a proyectos profesionales) mi mamá era la primera en saber, la primera. Entonces para nosotros sí es complicado... Es como, sé que está pero no está, puero pues ahí está", reflexionó.

