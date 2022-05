Eugenio Derbez muestra cómo vivió su visita al show de James Corden

Tras el triunfo de su película CODA en los Oscar hace poco más de un mes, Eugenio Derbez se prepara para el estreno de una nueva cinta en Hollywood: The Valet. Esta producción, que dentro de unas semanas llegará a las salas de cine, guarda un especial significado para el actor mexicano, pues en ella compartió créditos con una de sus más queridas colegas y connacionales: Carmen Salinas, quien falleció el pasado mes de diciembre. Y fue precisamente con el fin de promocionar este filme que Eugenio asistió -una vez más- a uno de los shows televisivos más exitosos de Estados Unidos, The Late Late Show con James Corden, al que ya había asistido en 2017 a raíz del estreno de How to be a Latin Lover. "Es acerca de un valet, él aparece en una de foto de paparazzi con un tipo casado y muy rico y su amante, una hermosa y famosa actriz... Es una historia muy divertida, imagínate a Nick (parte del equipo del programa) captado con Scarlett Johansson o Megan Fox", comentó el mexicano en el programa mientras se escuchaban risas en el foro. "Es una historia muy, muy divertida", reiteró. El actor contó que ya tenía una carrera antes de llegar a suelo estadounidense, y cuando el público en el estudio reaccionó con una ovación, él bromeó: "Mi hermana, mi prima, mi familia, gracias", dijo refiriéndose a quienes aplaudían. "Cuando yo hacía mis programas de televisión, yo era famoso en México, pero aquí nadie me conocía", contó, y recordó que un inicio no tuvo éxito en sus reuniones para iniciar nuevos proyectos en Estados Unidos. Y luego reveló una anécdota relacionada con The Valet, pues contó fue precisamente un valet quien lo reconció en un restaurante dándole la atención de una celebridad, algo que el resto del personal también hizo, mientras que los clientes incluso le pidieron fotos sin saber quién era. "Mi agentes dijeron: 'Necesitamos cambiar de estrategia. A partir de ahora no más de reuniones en estudios, deberás conocer a todos en un restaurante'", narró. "Es un gran plan", comentó Corden. Emocionado, el intérprete compartió unos vistazos de su paso por el programa, al que asistió también la actriz Rebel Wilson. A su vez, mostró los recuerdos que dejó en el foro: su foto en un muro lleno de imágenes de celebridades, así como su firma; todo esto se convirtió si duda en una prueba más del momento de plenitud que vive en su carrera. Haz click abajo para ver cómo vivió esta inolvdable experiencia.

