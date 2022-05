Tras su separación de Osvaldo Benavides, Esmeralda Pimentel se sincera: 'Siempre estoy abierta al amor'

Esmeralda Pimentel se encuentra en el mejor momento de su carrera, pues luego de conquistar al público mexicano con sus entrañables interpretaciones, ha cruzado el Atlántico para emprender un importante desafío profesional. La guapa actriz viajó a España hace algunas semanas para participar en un emocionante proyecto junto a uno de los galanes más famosos: William Levy, además de otras reconocidas estrellas, tal como lo comentaba hace poco a su paso por la sala ¡HOLA! en Los Premios Platino. A la par de este crecimiento, la intéprete atraviesa por una etapa en la que ha decidido centrarse en sí misma, aunque sin descartar las posibilidades que el amor pueda ofrecerle. Luego de haberse dado una segunda oportunidad con Osvaldo Benavides el año pasado, Esmeralda se encuentra nuevamente soltera, sin embargo, ha revelado que no descarta volverse a enamorar.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Emocionada, Esme habló de su reciente mudanza a la Madre Patria, donde permanecerá durante cuatro meses mientras graba una nueva adaptación de Montecristo, el clásico de Alexandre Dumas. "Estoy sola; me hubiera encantado traerme a mis perritas que son los amores de mi vida, pero no se pudo. Estaré sola acá estos cuatro meses", contó en entrevista para TVyNovelas al ser cuestionada sobre si había emprendido esta aventura en compañía de alguien. Y aunque la actriz tuvo que hacer sola este viaje ha podido reencontrarse con colegas mexicanos que le han ofrecido su apoyo. "Afortunadamente reconecté con mucha banda mexicana de la industria que está acá... Me dijeron que no me preocupara, que ellos me tendían la mano, y creo que es lo bonito de los latinos y mexicanos, que siempre nos echamos la mano y nos apoyamos", comentó agradecida.

VER GALERÍA

Si bien la actriz nunca anunció su separación de Osvaldo, sus redes sociales fueron las encargadas de dar las primeras pistas sobre la ruptura, la cual terminaría por confirmar después ante la insistencia de la prensa. Y ahora en medio de su nueva vida en España, habló de sus planes en temas del corazón, y reveló si está dispuesta a enamorarse de nuevo o si prefiere darse un tiempo para disfrutar de su soltería. "Siempre estoy abierta al amor en todas sus formas: en la amistad, en la familia, en el trabajo, en la pareja...", aseguró. "La verdad es que nunca he buscado el amor, éste llega cuando tiene que llegar, no hay que buscarlo", confió.

De lo más abierta al hablar sobre este aspecto tan personal de su vida, Esmeralda incluso se animó a revelar algunas de las cualidades que ella valora en un galán, aunque aclaró que tiene un modelo de pareja ideal que quiera conseguir. "Yo me dejo sorprender, pero debe ser inteligente y me tiene que hacer reír", comentó. En la misma entrevista, la actriz confesó que ha sido el hecho de reconocer su vulnerabilidad y sensibilidad lo que le ha permitido abrirse y acercarse a las personas, postura que que seguramente le ayudará a desenvolverse en el lugar en el que actualmente se encuentra. "Soy una persona muy de corazón, me encanta acercarme a las personas, conocer a la gente, confío mucho y por eso he tenido muchos aprendizajes", admitió.

VER GALERÍA

Una mujer de cambios

Si bien la actriz nunca se refirió a lo ocurrido en su relación con Osvaldo Benavides, sí habló de los cambios en su vida y de la forma en la que los ha enfrentado. "Es importante aprender a sortear los cambios y también aprender a generarlos", comentó cuando le preguntaron si estaba recotruyendo su vida en estos momentos. "Me siento una persona sumamente valiente que busca los cambios, que busca el crecimiento; eso es justo lo que está pasando en mi vida: un crecimiento", expresó. "De todo lo que me pasa, hasta de los errores, aprendo", aseguró. También en sus redes sociales, la intérpete ha compartido la filosofía que la ha ayudado a hacer frente a las situaciones desafiantes en su vida. "El miedo es solo un pasillo oscuro que atravesamos de noche para reencontrarnos con el amor. Cuánto más oscura y tenebrosa se torna esa sensación de querer escapar y escondernos, más cerca estamos de ver el amanecer. Así que confía", escribía en su Instagram el mes pasado, antes de hacer sus maletas para cruzar el Atlántico.

VER GALERÍA