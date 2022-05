Julián Gil habla de la lucha que sus padres enfrentaron contra el alcoholismo y que no lograron superar

Aunque Julián Gil ha admitido haber tenido una infancia feliz, lo cierto es que hay ciertos episodios de su vida que aún le siguen doliendo en lo más profundo de su ser. Así lo reveló el guapo actor durante una reciente entrevista en la que con la sinceridad que suele caracterizarlo habló como nunca de lo duro que fue ver luchar a sus padres en contra del alcoholismo, una enfermedad de la que nunca pudieron librarse a pesar de sus esfuerzos y que sin lugar a dudas llegó a afectar la estabilidad de toda la familia. Algo que incluso al día de hoy sigue siendo un tema muy sensible para Julián, quien a pesar de esta dolorosa situación, reconoce que sus papás fueron personas que siempre llenaron su vida de amor.

Fue durante la charla que sostuvo con Yordi Rosado para su canal de Youtube que Gil se abrió de capa para hablar con total sinceridad del alcoholismo de sus padres, una situación que vivió durante su infancia y gran parte de su juventud y que lo marcaría para siempre. “Yo sufrí muchísimo con mami, verla siempre borracha... Yo no tomo, yo tomo muy poco, tomo casualmente, porque me lleva mucho al recuerdo de ellos, entonces para mí es muy duro porque incluso ahora lo hablo y me da sentimiento porque yo los vi luchar y no pudieron”, expresó conmovido.

El intérprete aseguró que tanto su padre como su madre lucharon en contra de sus adicciones en más de una ocasión, pues estaban convencidos de dejar el alcohol, pero desafortunadamente fue una batalla que no pudieron ganar. “Era muy duro, sobre todo ver que ellos querían salir de eso, porque yo los vi luchar a los dos, sobre todo a mami, por salir de eso, por dejar de tomar y no podían”, señaló Julián al borde de las lágrimas. “En el caso de mami nosotros fuimos con ella a alcohólicos anónimos, la llevamos a clínicas y nunca pudo zafarse del alcohol…”, agregó.

En ese mismo sentido, Julián reveló que a pesar de que sus padres ya no están a su lado, hasta la fecha le sigue afectando mucho el hecho de que no pudieron superar el alcoholismo, a pesar de que ellos lucharon en contra de eso. “El tema del alcohol no lo he podido superar… Todavía tengo recuerdos recurrentes del tema y sí, sobre todo los gritos, las agresiones, pero a mí creo que lo que más me lastima, me duele y me sigue doliendo, es recordar la lucha de ellos por salir del alcoholismo y nunca pudieron. Eso creo que me afecta mucho más”, expresó entre lágrimas, pues dijo, vio como el alcohol se comió por completo los años de vida de su mamá. “(El alcoholismo) Fue una de las cosas que la llevó a eso. Murió por enfisema, por problemas pulmonares, pero estoy seguro de que (el alcohol) fue una de las consecuencias”, comentó. “Mami, los últimos años que recuerdo de ella fue estar dormida sentada, con el tanque de oxígeno todo el tiempo”.

Siempre tiene el recuerdo de su madre presente

A pesar de los malos momentos que pudieron pasar a causa del alcohol, Julián reconoce que sus padres siempre fueron amorosos con sus hijos, y en medida de lo posible procuraban estar al tanto de sus necesidades. “Sí quiero hacer la aclaración de que dentro de todo eso negativo que puede tener o puede vivir, fue tanto amor… Creo que no conozco a nadie en la vida que haya dado tanto, tanto y tanto amor a sus hijos y haya luchado tanto”, expresó el actor sin poder evitar el llanto. “Hoy en día cuando me pasan cosas lindas, duras o feas, siempre me pregunto cómo hubiese sido si ella estuviera, o sea yo, no existe nada en mi vida donde ella no esté presente y donde yo la recuerda y diga: ‘¿Cómo hubiera esto sino hubiera sido por el put* alcohol, yo la podría haber tenido en vida”, agregó.

