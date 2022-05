Jimena Pérez: ‘Mil veces volvería a dejar lo que tuviera que dejar con tal de que mis hijos estuvieran bien’

Han pasado ya tres años desde que Jimena Pérez tomó una de las decisiones más amorosas de su vida: poner pausa a su carrera como conductora de Ventaneando, para mudarse a Madrid y comenzar una nueva vida con su familia. De la mano de sus dos hijos, Iker e Iñaki, la esposa de Rafa Sarmiento, nos concedió la que, sin duda, es su entrevista más sincera en la que, con motivo del Día de las Madres, nos abrió su corazón para hablar del papel para el que nació: “Siempre digo que amo mi profesión, pero el ser mamá es algo que me quita el aliento, que me llena de vida y lo disfruto a cada momento”, nos comentó durante la conversación exclusiva que sostuvo para HOLA.com México, en la espectacular suite del Hotel InterContinental Madrid donde, la mexicana y sus hijos, se sintieron como en casa. Dando lecciones de estilo, La Choco, como la conoce la audiencia en nuestro país, nos confesó qué es para ella la maternidad: “Significa todo, es mi todo, es mi prioridad es mi presente”.

Más plena y feliz que nunca, Jimena reconoció que, con la maternidad, descubrió el súper poder que posee: “Es este amor incondicional”, dijo convencida. La conductora reconoce que, desde que comenzó a escribir sus memorias como mamá, supo que esa sería su prioridad: “Siempre me propuse ser una mamá presente y amorosa”. Aunque su vida profesional es una faceta que disfruta mucho, siempre tuvo claro qué lugar ocupaba en su vida: “Yo quería ser la mamá, no la que salía en la tele. Creo que cuesta trabajo, pero se puede lograr”, comentó la exconductora de La Voz… México. Para Jimena disfrutar del día a día con sus hijos es lo más importante: “Siempre he buscado tener una gran relación con mis hijos, de confianza, más allá del amor que puedan sentir y creo que lo hemos logrado”, comentó. mientras disfrutaba ver la gran relación que existe entre sus pequeños que son muy apegados a ella: “¡Los dos tienen mamitis!”, confesó.

Si bien, la maternidad la ha llenado de satisfacciones, por otro lado, reconoce que no es una tarea fácil: "Uno siempre trata de ser la mejor mamá posible, es duro porque uno se juzga demasiado", explicó. A pesar de lo retador que es este papel, Jimena reconoce que vino a transformar su vida: "Hay un antes y un después de ser mamá", nos dijo convencida y nos confesó cuál fue el mayor cambio que experimentó: "Cuando me convertí en mamá aprendí a decir que no". Recordó que antes de la llegada de sus hijos, solía estar muy disponible para los demás, situación que cambió cuando los tuvo en sus brazos: "Quería disfrutarlos, pasar tiempo con ellos". La conductora reconoce que descubrió en sus pequeños a sus grandes guías: "Los niños son tan honestos, tan directos, tan espontáneos, que uno va teniendo lecciones todos los días. Uno aprende gracias a ellos, pequeños seres que son unos maestros".

Conmovida hasta las lágrimas, la conductora no puedo evitar la emoción al dedicarle unas palabras a la Jimena que, hace una década, debutó como mamá: “Le diría que… siempre que hablo de la maternidad me pongo súper sensible, pero le diría que está por vivir la mejor etapa de su vida, que está por conocer a las mejores personas que le van a cambiar la vida para bien. Yo creo que es un amor inmenso el de los hijos”, dijo. Y vaya que es inmenso pues, fue justo lo que la motivó a dejarlo todo en México y mudarse a España para que su hijo, Iñaki, quien padece un Trastorno del Neurodesarrollo, tuviera un mejor estilo de vida: “Todavía hay gente que me dice: ‘Pero estabas en tu mejor momento profesional, ¿cómo fuiste capaz de dejarlo todo?’ y yo digo: ‘Mil veces volvería a dejar lo que tuviera que dejar con tal de que ellos estuvieran bien’. Yo creo que cuando tu familia está bien, tus hijos están bien, es porque ya estás realizada en la vida”, detalló. Reconoce que ver a Iker e Iñaki felices con su vida en Madrid, le da fuerzas para continuar luchando por su familia: “Para mí, ver unos niños felices, amorosos, que me busquen todo el tiempo, que sean tan familiares es como ganarme la Lotería”, agregó.

Iker e Iñaki, los niños de mamá

Para Jimena es muy especial recordar la llegada de su primogénito con quien, posee una conexión única: “Siempre le digo: ‘Cuando naciste tú fue mi primer mejor día de la vida’. Lo esperábamos muchísimo. Nació y todo fue tan perfecto”. Con 10 años de edad, Iker es el mejor cómplice de La Choco: “Es un niño emocionalmente muy equilibrado, es como un mini adultito, desde que es muy pequeño siempre se puede hablar de todo con él. Siempre le digo: ‘Eres mi mejor compañero de viaje, de vida, de todo'''. Del nacimiento de Iñaki, La Choco nos contó: “Fue diferente, porque estaba yo muy sensible”. Un momento que la conductora atesora es cuando presentó a sus hijos: “Fue muy emocionante cuando se conocieron los hermanos, fue maravilloso”. De aquella época, Jimena recuerda que, en un momento, su hijo mayor empezó a cuestionar la situación: “Un día me dijo: ‘Oye, ¿ya podemos llevar a Iñaki a su casa?'. Me daba mucha nostalgia que, de ser 3 años y medio, el hijo único, de repente tenía que compartir todo, incluyéndome, entonces me sentía yo muy culpable”.

Con el tiempo, Iker comenzó a ganarse el título del mejor hermano mayor y, ahora, los niños son inseparables: “Tienen una muy buena relación. Iñaki es muy cariñoso y últimamente no quiere hacer nada sin Iker. Le dice Keke”. Es tan importante la conexión entre ellos que Iker se ha convertido en una pieza clave en el desarrollo de su hermanito: “Son muy unidos. Iñaki sí es muy travieso y, a veces, molesta mucho a su hermano. Tiene una sonrisa súper pícara, es su forma de interactuar y lo busca mucho. Le gusta estar donde está el hermano”, admite Jimena. Orgullosa de su primogénito, nos dice: “Iker es un ángel, Iñaki no pudo tener mejor hermano, lo cuida, lo apoya, le exige. Siempre le digo: ‘Eres el mejor terapeuta de todos’, porque además le hace mucho caso Iñaki”. En esta historia de éxito familia, Jimena también quiso agradecer a su otra mitad, su esposo, Rafa Sarmiento quien es el mejor compañero en la paternidad: “Los dos lo hemos asumido muy bien y más ahora que estamos en España, como que sabemos que sólo estamos él y yo, y que los niños solo nos tienen a nosotros”, agregó.

Por último, Jimena quiso dejar un mensaje para sus hijos: “Les diría que los amo con toda el alma, que los elegiría una y mil veces y que gracias por escogerme como mamá”. Aunque está lejos, La Choco celebrará este Día de las Madres ya que es una fecha con un significado muy importante: “Para mí los 10 de mayo son súper especiales, porque tengo la fortuna de tener a mi mamá y a mi abuela materna. Cuando estábamos en México siempre organizaba algo con ellas, incluso con mi suegra. Era importante para mí que la fecha no pasara inadvertida”, recordó. Sobre el mejor regalo que le han hecho sus hijos, comentó divertida: “Todo lo guardo, necesito una bodega de todo lo que guardo de mis hijos. En eso, sí soy acumuladora”. Por último, Jimena Pérez concluyó esta charla y nos regaló una frase con la que resume perfectamente el gran amor que le tiene a sus hijos: “Con que estén conmigo, me den un beso, ¿qué más da?, que se caiga el mundo”.

