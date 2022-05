Rafa Sarmiento de sus hijos: 'Jimena es la madre que necesitan'

Si hay una persona que conoce muy de cerca el papel de Jimena Pérez como mamá, ese es Rafa Sarmiento, su esposo, quien con motivo del Día de las Madres compartió con HOLA.com México, un entrañable mensaje dedicado a la protagonista de nuestra portada digital. Orgulloso del papel que desempeña diariamente con sus hijos, el periodista reconoció que le resultaba muy complicado resumir en palabras lo extraordinaria mamá que es La Choco: “Creo que hay muchos calificativos para describir a Jimena y sus inmensas cualidades”, nos confesó. Completamente entregada a su labor de mamá desde que llegaron a Madrid, hace tres años, Rafa confiesa que su esposa asume este rol con la misma disciplina que la caracteriza en su carrera como periodista de espectáculos: “Es una mujer tremendamente profesional y perfeccionista. Es responsable en grados obsesivos”.

El hecho de que, desde que se mudaron a España, la mayor parte del tiempo son sólo ellos dos, al cuidado de sus pequeños, le ha permitido a Rafa descubrir más cualidades en su esposa: “Es buena amiga y de una fortaleza y solidez mental casi envidiable. Jimena es muchas cosas, porque hace muchas cosas. No para en todo el día”, confesó. Aunque desempeña un papel excelente en todas sus facetas, reconoce que, en la maternidad, La Choco es excepcional: “Tiene disciplina y mente inquieta; sin embargo, por encima de todo, creo que Jimena es mamá. Mamá de dos y, a veces, de tres”, explicó, mostrando su sentido del humor. Rafa también nos contó que para su esposa, ser una excelente madre es algo muy natural: “Yo a veces le reconozco los sacrificios que ha hecho y ella muy seria, casi desinteresada me dice: ‘Es que para mí no han sido sacrificios’”.

Rafa confirmó lo que, la misma Jimena nos confesó, los niños son muy apegados a ella, una situación que interpreta de una manera muy especial: “Tiene una naturalidad para llevar su relación con ellos, pero queda clarísimo que nada, absolutamente nada, está por encima de estos dos fantásticos chicos. Jimena es la madre que necesitan y no sé, en esta historia, quién tiene más suerte, si ella o los dos niños”, explicó. Por último, el presentador de TNT resumió con una excepcional frase la relación madre e hijos que tiene Jimena con Iker e Iñaki: “Concluyamos que tienen todos suerte de tenerse”. Sobre este tema, durante nuestra entrevista exclusiva con Jimena, la presentadora nos habló de cómo se siente su esposo al ver la entrañable relación que tiene con sus hijos: “Siempre nos reímos Rafa y yo, porque los dos tienen mamitis. Me dice: ‘Yo aquí soy un actor de reparto’ y yo le digo: ‘No, no’. Pero sí siento que cuando los niños son muy pequeños, la mamá, es la mamá, es esta figura tan importante”.

Con el mismo cariño con el que él la describe a ella, Jimena nos habló del gran equipo que hace con Rafa a la hora de educar a sus hijos: “La verdad es que estamos súper compenetrados, porque hay cosas que él hace más que yo. Él baña mucho a los niños, a veces los lleva al colegio, los recoge, cada uno tiene sus tareas específicas que a veces, él puede hacer las mías, pero creo que en eso nos apoyamos muchísimo y eso es básico”, nos explicó. La conductora de Ventaneando, reconoció que esa complicidad es, sin duda, el secreto de su matrimonio: “Es clave para que una relación, un matrimonio funcione. Ser papá no es fácil y cuando todo el peso cae en una parte de la pareja, yo creo que truenan”, dijo. La Choco tiene muy claro que su relación se fortaleció con su mudanza a Madrid: “En este caso los dos lo hemos asumido muy bien y más ahora que estamos en España, como que sabemos que sólo estamos él y yo, y que los niños solo nos tienen a nosotros y listo, nos vamos organizando”.

Rafa y Jimena, una historia a prueba de todo

En noviembre pasado, Jimena Pérez y Rafa Sarmiento celebraron su aniversario número 15 de matrimonio, una historia de amor digna de guion de película, pues fue entre las cámaras que Cupido los flechó. Todo comenzó cuando el periodista conducía el programa Desde Cero, donde participaba Jimena quien, debutó en el medio, en ese programa. De acuerdo con la conductora no fue amor a primera vista, pues como no conocía a Rafa era muy reservada con él, hasta que la encaró y le preguntó si le caía mal: “Le dije: ‘No, ¿cómo crees?, ni te conozco, cómo me vas a caer mal y empezamos así a platicar y ya se dio el amor”, confesó Jimena en el programa Cita con la vida, en 2015. Desde entonces no se volvieron a separar y en 2006 llegaron al altar. En 2012, la pareja debutó como papás con la llegada de hijo Iker y, tres años y medio después recibió al pequeño Iñaki. El resto es historia, después de 15 años juntos y dos hijos de 10 y 6, la pareja ha construido una relación entrañable en la que el amor ha sido el hilo conductor.

