El amoroso mensaje de Fernández Gómez para el Canelo Álvarez tras su última pelea

El talento y profesionalismo de Saúl ‘Canelo’ Álvarez lo han puesto en un lugar muy privilegiado en cuanto al box se refiere. Y es que el guapo tapatío ha logrado forjar una carrera arriba del ring llena de triunfos, no en vano posee varios títulos internacionales y es reconocido como el boxeador mexicano más importante del mundo. Sin embargo, como suele suceder en el deporte, a veces se gana y en otras se pierde, y aunque el ‘Canelo’ no está acostumbrado a ser derrotado -no había perdido ninguna de sus peleas desde 2013-, es consciente de que las cosas no siempre salen como uno espera, por lo que ha afrontado con total madurez su derrota ante Dmitry Bivol, quien se impuso ante el mexicano durante la pelea que enfrentaron en Las Vegas el pasado sábado 7 de mayo. Por fortuna, Álvarez no estaba solo y su familia estuvo ahí para apoyarlo en todo momento, algo que quedó demostrado con el emotivo mensaje que le dedicó su esposa, Fernanda Gómez, quien se mostró orgullosa del boxeador.

A través de su perfil de Instagram, Fernanda compartió una fotografía del ‘Canelo’ en donde se le puede ver posando de lo más orgulloso con varios de los cinturones que ha ganado a lo largo de su carrera, los cuales lo avalan como uno de los mejores boxeadores del mundo. Al pie de la imagen, Gómez dedicó unas lindas palabras para su amado, dejando en claro la admiración y respeto que tiene por él y su trayectoria. “Tan orgullosa de ti, de los riesgos que tomas para salir de tu zona de confort, eres un campeón en toda la extensión de la palabra, regresaremos más fuertes que nunca ¡te amo mi campeón mundial!”, expresó. “Me siento orgullosa de ti, hoy más que nunca. Solo cae quien está de pie, quienes nunca han caído es porque probablemente se han arrastrado toda su vida”, finalizó de lo más conmovida.

Por su lado, Saúl ‘Canelo’ Álvarez también se pronunció a través de sus redes sociales, en donde admitió que en ocasiones las cosas no salen como uno lo planea, sobre todo cuando se trata de una competencia deportiva, asumiendo su derrota con total madurez y siempre orgulloso del trabajo hecho. “El boxeo es así, a veces se gana y a veces se pierde, pero siempre con la frente en alto. Me quedo con la gran pelea que ofrecimos a la gente. Volveremos a pelear y volveremos a ganar”, expresó el deportista en su perfil de Instagram, donde compartió una imagen del día de la pelea, en donde se le puede ver vistiendo un vistoso short de box color rosa mexicano.

Las mujeres de El Canelo

Días previos a la pelea, Fernanda Gómez, esposa del boxeador compartió fotos y videos del evento de pesaje, donde tanto ella, como las hijas del ‘Canelo’, María Fernanda y Emily, lucieron atuendos idénticos. Se trataba de un traje, estilo pijama, con estampado de animal print en tonos rosa y negro, sin duda, un claro guiño a sus mujeres: “Agradecido con todos por acompañarme hoy, su apoyo es lo que más pesa. ¡Viva México!”, escribió el pugilista como descripción de un álbum de fotos que compartió en su cuenta de Instagram donde destacó la foto de sus tres mujeres: su esposa y sus dos hijas, vestidas a juego con él.

Como era de esperarse, el día de la pelea también estuvieron las tres mujeres del ‘Canelo’ al pie del ring, viendo hacer al boxeador lo mejor que sabe hacer, disfrutando de todo el ambiente que se vive en este tipo de eventos y mostrándole su apoyo al pugilista.