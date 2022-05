Christian Nodal revela que ha hablado con Belinda tras su ruptura

Dicen que luego se la tormenta viene la calma, y justo es lo que parece estar pasando entre Belinda y Christian Nodal, quienes después de su mediática ruptura y de todo el revuelo que causaron a raíz de este suceso, finalmente han dejado atrás este capitulo de sus vidas, retomando el curso de sus vidas personales ahora en la soltería y por separado, aunque sin cortar de tajo la comunicación, pues según ha revelado el mismo intérprete, se ha mantenido en contacto con su ex, quien ha iniciado una nueva etapa de vida en España.

Así lo reveló Nodal durante una charla que sostuvo con la presentadora Francisca Lachapel del programa Despierta América, en la que a corazón abierto hablo de cómo es que ha enfrentado su ruptura con Belinda y si es que tras su separación ha mantenido contacto con la intérprete de Lo Siento. "Pues charlas hemos tenido, pero es que no sé... Son cosas que van de la vida" , expresó el artista de 23 años al ser cuestionado por su ex. Con la intención de saber más sobre las conversaciones que ha sostenido con Belinda, la presentadora del matutino de Univision volvió a cuestionarlo: "¿Entonces siguen hablando?", a lo que Nodal respondió: "Mmmm, no. Hemos tenido pláticas, pero no sé en qué posición nos ponga la vida", dejando en claro que a pesar de las charlas que ha mantenido con Beli, no mantiene ningún tipo de relación con ella.

Como era de esperarse, Nodal no pudo evitar las preguntas sobre una posible reconciliación con Belinda, el cantante no descarto la posibilidad de reencontrarse con la mujer con la que estuvo de llegar al altar, aunque dijo, sería una decisión que tomaría con el pasar de la vida. "No es un no definitivo, ni tampoco un sí definitivo... Nomás lo que diga la vida, ¿Me entiendes?", finalizó.

Fue el pasado mes de febrero, dos días antes del Día de San Valentín, que Christian Nodal confirmó su rompimiento con Belinda a través de un comunicado que lanzó en sus redes sociales. "A todos mis fans y amigos de la prensa, quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo”, expresó el cantautor en aquella ocasión. “Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también", agregó Nodal, dejando a todos sus fans a la espera de la esperada colaboración musical que finalmente saldrá a la luz aunque sin la participación de Belinda.

¿Qué ha dicho Belinda sobre su ruptura con Nodal?

Por primera ocasión desde que la cancelación de su compromiso matrimonial con Christian Nodal se hizo pública, Belinda dio detalles de cómo se encuentra: “Estoy ahora mejor que nunca, son procesos de la vida. Yo ya estoy muy tranquila, muy feliz, así pasan las cosas. La vida es hermosa y te llena de sorpresas y esta es una de ellas”, comentó la cantante en una entrevista con el programa Ventaneando, quien además aseguró que ha preferido enfocarse en las cosas positivas que están ocurriendo en su carrera como su reciente participación en los Premios Platino, a donde acudió la semana pasada: “Feliz de esta noche maravillosas, festejando que sale la serie de Bienvenidos Edén, ya este viernes, no lo puedo creer, tanta espera, tanta dedicación, ya está a nada”, comentó la actriz sobre el proyecto que la llevó a Madrid.

