La bizarra teoría de que el testimonio de Amber Heard está compuesto de distintas películas

El mundo está atento a la corte de Fairfax, Virginia, en donde se está llevando a cabo el juicio entre Johnny Depp -quien demandó a su exmujer por difamación- contra Amber Heard -que contrademandó por el doble de dinero-. En las últimas dos semanas la mirada del mundo se ha puesto sobre la transmisión en directo de esta batalla legal y a lo largo de ellas han surgido un sinfín de teorías. La primera que, apuntaba a que Amber estaba copiando a detalle los looks de Johnny en lo que fue calificado como ‘mirroring’ en las redes sociales, causó revuelo. Después, vino apenas hace un par de días la comparación entre la imagen de Heard durante todo el proceso y la transformación que sufrió al momento de subir a dar su testimonio. Y ahora, se ha dado la que bien podría considerarse la teoría de conspiración más bizarra en las redes sociales, y es que hay quien apunta a que partes del testimonio de Heard han sido tomados en cuanto a palabras y modismos de famosas películas de Hollywood.

El extracto que más se ha comparado a través de redes sociales con un video en el que se editaron la ficción y la realidad juntas es el inicio del testimonio de Heard con un diálogo de Gwyneth Paltrow en la película The Talented Mr. Ripley. Y aunque hay todo tipo de publicaciones que apuntan a que Amber solamente cambió el nombre de Dickie -papel de Jude Law- por el de Johnny, la realidad es que aunque guardan cierta similitud no se trata de un relato palabra por palabra, como se puede ver en la recopilación en Twitter de la periodista Alana Mastrangelo. En resumen, Amber dijo en su testimonio: “Cuando estaba cerca de Johnny me sentía la persona más hermosa en todo el mundo, me hacía sentir vista…se sentía como un sueño, se sentía como magia absoluta”, en ese momento se extendió hablando de él y su relación, para después complementar, “Después él desapareció”, refiriéndose a los momentos en los que no podía contactarlo. El guion de la película con el que ha sido comparado dice: “La cosa con Dickie es que es como si el sol brillara sobre ti y es glorioso, después él se olvida de ti y es muy, muy frío… Cuando tienes su atención te sientes como que eres la única persona en el mundo y es por eso que todo el mundo lo ama”.

Más coincidencias, más teorías

Corre en Tiktok un video en el que se contraponen distintas escenas de películas en las que se repiten exactamente las mismas palabras de Heard en la corte. El usuario en apoyo de Depp @telltheworldjohnny comparte una edición en la que la primera toma es de una cinta protagonizada por Winona Ryder -exnovia de Depp y motivo de la primera discusión con agresión física, según Heard-, en la escena se oye al actor decir: “Me cortaría la mano antes de acercarme a ti otra vez”, mientras que Heard en el estrado atribuyó a Depp la frase: “Prefiero cortarme la mano que volver a ponerla sobre ti otra vez”. A esta escena se suman algunas más forzadas como una de Notting Hill y otra de Shrek 3. En otras publicaciones se ha hablado de la similitud de la descripción de algunos ataques con la cinta Gone Girl.

Aunque esto se ha quedado en mera especulación en redes sociales, el equipo de Johnny dijo este jueves a Page Six después del testimonio de Heard: “Como el abogado del señor Depp predijo correctamente en su argumento inicial el mes pasado, la señora Heard dio la ‘actuación de su vida’ en su examinación directa”.

De momento, tendremos que esperar para ver el interrogatorio del equipo de Depp a Amber, pues la corte ha entrado en receso hasta el próximo lunes de 16 de mayo. Según dijo la juez antes de despedirse el jueves, se comprometió a dar una resolución antes del Memorial Day, por lo que se espera que esto finalice antes de que acabe el mes.

