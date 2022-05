James Franco y hasta Eddie Redmayne, mencionados en el testimonio de Amber Heard

Por segundo día consecutivo, Amber Heard tomó el estrado para dar su declaración como parte del proceso legal que enfrenta contra Johnny Depp por difamación. Una vez más se ha tratado de un proceso doloroso y complicado para todas las partes involucradas. Las lágrimas de Heard la acompañaron durante casi toda su declaración, con varios períodos en los que le fue muy difícil comunicarse, pasando por instantes incómodos ante la mirada pública. Tal como sucedió el día anterior, su abogada apenas hizo algunas preguntas, dejando a la actriz llevando la batuta de su declaración, pero en esta ocasión, los abogados de Depp -sobre todo en las primeras horas- hicieron constantes objeciones, la mayoría aceptadas por la juez. Además de describir a detalle todo tipo de abusos, que la actriz afirma sufrió, mencionó a más de un actor famoso con los que decía, se le acusaba de haber tenido romances.

Tal como ha sostenido desde que comenzaron los enfrentamientos entre ellos, Amber declaró que entre sus muchos problemas con el actor estaban los celos desmedidos tanto sobre sus co-protagonistas, como por los personajes que interpretaba y las situaciones en las que se veía involucrada en las grabaciones. Una vez más, recalcó que su forma de vestir era un tema de conversación constante entre ellos y que buscaba constantemente no ponerse en una situación de discusión, por lo que evitaba aceptar papeles en los que se le sexualizara, en los que tuviera escenas románticas o en las que tuviera que besar a otro actor.

Entre los histriones que provocaron algunos conflictos en su relación, Amber Heard ha vuelto a mencionar a James Franco, a quien según sus palabras, Johnny detestaba. “Estaba enojado conmigo por haber tomado un trabajo con James Franco. Odiaba, odiaba a James Franco y ya estaba acusándome de haber tenido algún tipo de relación con él en mi pasado, porque habíamos hecho juntos Pineapple Express”, dijo en el estrado refiriéndose a la filmación de The Adderall Diaries que la actriz estrenó en 2015 -punto clímax de los problemas entre la pareja-. La cinta se grabó en mayo del 2014, por Amber había trabajado antes con Franco en la producción del 2008 que ella mencionó.

“Ya se había molestado conmigo y me había acusado en muchas peleas de no haberle dicho sobre las escenas con él, si había tenido una escena de beso con él. Cualquier tipo de escena romántica, y que no fui explícita sobre que lo iba a ser, después me acusaba de retener información y esconderlo de él. Así que no quería pelear, por supuesto, no quería tener una discusión, pero tenía que andarme con tiento para decirle de cualquier escena como esa”, Amber dijo sobre las peleas de celos que había por su trabajo con Franco. Se espera que el equipo de Depp la cuestione sobre su relación con el actor cuando llegue su momento.

Sobre Eddie Redmayne

Pero Franco no fue el único actor mencionado durante este testimonio, quien inadvertidamente también fue mencionado en el testimonio de hoy, fue Eddie Redmayne. La actriz explicó que también la había acusado de tener un romance con otro de sus co-protagonistas, y cuando fue cuestionada sobre de quién se trataba, señaló que el británico. Los actores trabajaron juntos en The Danish Girl, que se grabó justamente después de la boda de Heard con Depp. Al estar lejos el uno del otro, Amber explicó que recibió una llamada de Johnny supuestamente ‘alucinando’ acusándola de tener un romance con Eddie. Según su testimonio, Depp no parecía ‘conectado a la realidad’ en estas llamadas.

