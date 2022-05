Eiza González muestra los entretelones de su paso por la MET Gala

Si alguien acaparó todas las miradas en la MET Gala, sin duda, ella fue Eiza González. La mexicana parece haber conquistado el arte de esta estrafalaria noche y en esta ocasión, en un diseño de Michael Kors, se le ha visto más espectacular que nunca. Bajo el tema Gilded Glamour, la mexicana parece haber querido emular aquel destello que tenían las estrellas del Old Hollywood y qué mejor que hacerlo con un dramático juego de diamantes de Bulgari. Pero lo que se ve en la alfombra roja son solamente unos instantes, que tienen detrás meses de planeación, negociaciones y pruebas para lograr que todo salga a la perfección. No ha sido extraño que Eiza fuera elegida como invitada esta noche, pues se encuentra viviendo uno de los momentos más interesantes cuando de su carrera se trata, pero el que todas las miradas se posaran sobre ella, es un mérito de la tenacidad de la actriz que ha logrado ganarse su propio lugar en la difícil industria. Después de que se vieran todo tipo de imágenes de ella en la alfombra roja, ahora Eiza ha mostrado cómo vivió ella su llegada y lo que hizo una vez terminada la gran noche. Haz click en el video para ver los detalles de estos momentos que no habíamos visto de Eiza en la MET Gala.

Loading the player...