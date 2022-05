En su visita a Guadalajara, El Chicharito se sincera: ‘Me llegó la depresión porque me cansé de no ser yo’ El futbolista se reunió con la prensa a su regreso a casa donde se reunió con niños de un albergue

Hace más de dos años que Javier Chicharito Hernández no visitaba su natal Guadalajara, Jalisco. Como muchas personas que viven en el extranjero, la pandemia impidió que la reunión con su familia se diera antes; sin embargo, en las últimas horas, arribó a su ciudad donde, con la playera de El Galaxy, se reunió con un grupo de niños del albergue Los Pinos, sitió al que realizó una donación de 10 mil dólares. Orgulloso de estar de vuelta en su ciudad, El Chicharito abrió su corazón y habló de temas muy especiales, como el reencuentro con los suyo y cómo salió de la depresión con la que lidió en los últimos meses: “Venir a Guadalajara que es un lugar súper especial para mí, ver a mi familia, a mi abuela, ver a mis padres”, dijo durante su encuentro con los niños.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Tras este evento, El Chicharito ofreció una conferencia de prensa en la que habló de su estado de ánimo: “Me llegó la depresión porque me cansé de no ser yo, ¿a qué voy?, sí fui yo en ese momento, pero fui el yo que tenía conocimiento de ser yo. Seguí patrones con los que crecí y tenía heridas que no había sanado y vacíos que yo tenía”, reconoció. El futbolista contó también cómo fue superando esta etapa: “Lo que me llevó a la depresión fue tocar el fondo de la depresión para aceptar que va a haber un vacío existencial que nunca voy a llenar, ninguno de nosotros vamos a llenar, hay un vacío que ninguno de nosotros va a llenar”, agregó, de acuerdo con el sitio Duro de Marcar.

VER GALERÍA

En este encuentro con los medios, Chicharito reconoció que su carrera como futbolista es un plan a mediano plazo, pues con 34 años, sabe que su trayectoria podría llegar a su fin pronto: “Yo soy una persona muy exigente conmigo mismo, entonces también, si mi cuerpo ya no me está respondiendo de la manera que yo quiero, creo que será buen momento para que otra persona puede tomar mi lugar. Al fin de cuentas la competencia es muy bonita y es bueno tenerla. La verdad es que no lo sé, pero sí me veo a mediano plazo, pero uno nunca sabe, a lo mejor terminando esta temporada me retiro”, reconoció el tapatío.

Su lucha contra la depresión

Desde hace un tiempo, El Chicharito ha venido compartiendo con sus seguidores en Instagram un poco de lo complicado que era lidiar con las críticas sobre su vida personal y sobre su desempeño en la cancha: “No es fácil estar escuchando todo el tiempo cosillas eh. No es fácil estar escuchando que El Chichatronco, hasta que mis hijos nos son míos, ahora ya que soy mal padre, que esto, que el otro, no es fácil, pero aquí estamos al pie del cañón”, comentó hace unos meses en sus historias en Instagram. Públicamente, el tapatío ya había hablado sobre su la depresión durante una entrevista para el programa Futbol Picante donde dijo: “Básicamente fue la pandemia, la muerte de mi abuelo, situaciones personales, caí en una depresión muy, muy profunda”, comentó.

VER GALERÍA

En esta emisión deportiva el futbolista dio a conocer cómo hizo para salir de este problema mental: “Hasta que en un momento me di cuenta qué era lo que me sucedía y sencilla era que toda la responsabilidad era mía, no era del Covid, ni de la muerte de mi abuelo, ni de las personas involucradas en mis situaciones personales, simplemente era un vacío que yo sentía conmigo mismo, que luego me di cuenta que sólo se iba a llenar con amor propio. Cuando sabes que tú eres el responsable, también sabes que tú eres el creador de cualquier cosa”, explicó.