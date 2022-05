La juez rechaza la petición de Amber Heard de desestimar el caso por difamación

Ante la expectativa del testimonio de Amber Heard en el juicio por difamación que Johnny Depp interpuso en su contra y en el que ella contrademandó, el día 12 parece haber sido el más tenso desde que dio inicio la batalla legal. Si durante las primeras semanas se había vivido un clima relajado en la corte ante la aparición de los testigos llamados a declarar por el equipo legal del actor, este martes se vivieron momentos de tensión cuando el abogado de Heard solicitó a la juez desestimar el caso de difamación en contra de su cliente. Cada uno de los abogados expuso su caso sin la presencia del jurado, que se mantuvo fuera para esta porción del juicio. Al haber escuchado con detenimiento los argumentos en los que el abogado de Depp hizo hincapié en el testimonio del representante de la organización a la que Heard prometió donar la mitad de su arreglo de divorcio, y la cual la ayudó a escribir el artículo para el Washington Post que se encuentra en entredicho, la juez decidió negar la petición de Amber.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La amenaza de Amber Heard a Johnny Depp para que la siguiera apoyando económicamente

Amber Heard no ha dado la donación completa que prometió y Elon Musk pagó la mitad del dinero entregado

El abogado de Amber tomó la palabra alrededor de medio día, después del testimonio de un testigo en favor de Depp, para solicitar a la juez Azcarate que se desestimara el caso de difamación en contra de su cliente, estableciendo que hasta el momento la parte acusadora no había provisto evidencia que sustentara su caso. Ante esto, el abogado de Johnny tomó la palabra, recapitulando los distintos testimonios que se habían recibido en los 11 días que lleva el juicio, haciendo un especial énfasis a un tuit (que no fue ingresado como evidencia) en el que supuestamente, Heard había admitido estar detrás del artículo en el que se decía implícitamente que había sido víctima de violencia doméstica a manos de Depp. El abogado de Heard quiso explicar que el titular había sido elegido por la publicación y no por Amber, pero el representante del actor retomó las palabras de la persona de ACLU -una de las organizaciones que debía haber recibido la donación de Heard- que dio su testimonio en estos días.

En él, el representante de la organización benéfica especificaba que habían ayudado a Amber a escribir el artículo que había sido publicado estratégicamente alrededor del estreno de Aquaman. El abogado de Depp recordó enfáticamente que, el Washington Post solamente estuvo interesado en publicar el artículo si hacía referencia al actor, pues de otra manera nadie hubiera querido leerlo.

VER GALERÍA

Amber Heard despide a su equipo antes de su declaración en el juicio contra Johnny Depp

Los ánimos se calentaron hasta el punto en el que el abogado de Depp exclamó; “¡Ella es la abusadora en esta sala!”, mientras que el representante de Heard apuntó a que con que la corte encontrara que Depp había abusado de su esposa, aunque fuera una sola vez, ellos habían ya ganado el caso. Entre los argumentos más fuertes estuvo el del abogado de Depp quien señaló que no solo era desafortunado que Amber le debiera una gran parte de su donación a ACLU, sino que de forma más relevante, no había dado lo prometido al Children’s Hospital de Los Ángeles, incluso afirmando que todo había sido una estafa para hacerse de los 7 millones en el divorcio.

El veredicto

Después de escuchar atentamente a ambas partes, la juez Azcarate que ha mostrado una enorme paciencia en este caso, decidió rechazar la petición de Heard, pues según explicó, el equipo de Depp ha presentado suficiente evidencia para que el juicio siga su curso. Dijo que había “evidencia para que el jurado pueda analizar que las declaraciones eran sobre el denunciante, que las declaraciones fueron publicadas y que las declaraciones eran falsas, y que la acusada hizo las declaraciones sabiendo que eran falsas o que la acusada las hizo con descuido suficiente para conscientemente evadir la verdad. El peso de la evidencia está ahí para quienes comprobarán la verdad”. Aunque el jurado no estuvo presente ni será informado de lo que sucedió, este movimiento ha dejado mal parado al equipo de Heard, apuntándole una pequeña victoria al actor.

VER GALERÍA