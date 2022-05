La simpática reacción de Fedez al encontrarse con su ídolo, Gigi Hadid

Si bien la MET Gala es la gran cita de la moda en la Gran Manzana, la realidad es que también es un pretexto para que las personalidades más grandes de distintas industrias se reúnan en una noche de glamour y excentricidad. Y es que no siempre se tiene la oportunidad de festejar en el mítico Metropolitan Museum de Nueva York, algo que saben muy bien Chiara Ferragni y Fedez. Después de una breve estancia en nuestro país, la influencer se reunió con el músico italiano en Nueva York para vivir una noche inolvidable. Si sobre la alfombra roja se veía a la pareja seria y queriendo hacer resaltar sus looks, en la fiesta disfrutaron como nadie. Fedez documentó algunos de estos momentos a través de sus historias de Instagram, y si se pensaba que aquella toma de Chiara bailando detrás del hombre más rico del mundo, Elon Musk, sería el highlight del evento, Fedez tendría una sorpresa. Es bien sabido que el conductor de LOL Italia es un fanático declarado de Gigi Hadid, con quien incluso ha posado en los desfiles de Versace en donde no tiene reparo en gritar su nombre cuando la ve sobre la pasarela ante las risas de su esposa, pero esta vez tuvo la oportunidad de irse de fiesta con ella. Cuando intentó grabar a la modelo discretamente, Gigi lo abrazó efusivamente provocando una simpática reacción en el músico y las carcajadas de Bella. Eso sí, Fedez ya lo dejó claro en su cuenta de Instagram, este fue el momento para la memoria de esta MET Gala. Haz click en el video para ver este divertido momento.

