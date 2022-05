El caballeroso gesto de Alex Speitzer con Shannon de Lima

Los Premios Platino estuvieron llenos de momentos memorables para todos los asistentes. Desde los increíbles looks de todas las estrellas invitadas, hasta la emotiva ceremonia en la que se reconoció a lo mejor del cine y la televisión de Iberoamérica. Sin embargo, hubo una pareja en específico que llamó la atención desde que llegó a la alfombra roja del evento, no solo porque llegaron derrochando amor y estilo con sus looks, sino porque también esta ocasión resultó ser la primera en la que se dejaron ver de lo más enamorados y felices de forma pública. Se trata de Alejandro Speitzer y Shannon de Lima, quienes como era de esperarse posaron de lo más enamorados durante su paso por la red carpet por primera vez, tras haber confirmado su romance. Y aunque la pareja intentó ser discreta con las muestras de cariño entre ellos, lo cierto es que todos se percataron de los gestos de caballerosidad que Alex tuvo para con su novia, pues en todo momento cuidó los pasos de Shannon para que no tropezara con el increíble vestido largo que lució para esta ocasión, tomándola de la cintura y guiándola paso a paso. Da play al video y mira cómo fue el paso de la pareja del momento por la alfombra roja de los Premios Platino.

