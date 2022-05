La verdad sobre el supuesto retiro de Christopher Uckermann del mundo del espectáculo

Aunque Christopher Uckermann creció frente a las cámaras y ha probado las mieles del éxito gracias a series y telenovelas como Diablero y Rebelde, el intérprete ha mantenido un perfil bajo durante los últimos años, enfocándose en proyectos más independientes, y la mayor parte de su tiempo en el trabajo espiritual. Algo que lo ha llevado a tomar una decisión que para sus fans ha sido un tanto drástica, pero que para él ha sido parte de su evolución personal y artística, pues resultado de las experiencias que ha vivido en los últimos años ha decidido hacer una pausa en su vida pública para dedicarse a otro tipo de proyectos que poco tienen que ver con lo que solía hacer en la televisión, el cine y la música, quitándose del centro de atención y buscando construir nuevos contenidos desde lo colectivo.

Así lo explicó el guapo intérprete en un live que realizó a través de su perfil de Instagram, donde contó a sus fans cómo fue que llegó a la conclusión de que la fama no era lo que él estaba buscando y que a cambio de eso quería enfocar sus aspiraciones artísticas a cosas que realmente lo llenen tanto en lo profesional como en lo personal. “Quería compartir con ustedes en este día de claridad y mensaje uno de ellos, que es, la importancia de trabajar y caminar hacia tus sueños, de cumplir tu propósito, aquello que está en tu diseño, ir tras ese sueño”, comentó el artista de 35 años.

El exRBD ahondó más en el tema y con total sinceridad habló sobre lo que fue para él crecer expuesto ante las cámaras y de la perspectiva que hoy tiene sobre el mundo del espectáculo. “Yo formé parte del entretenimiento, para los que me conocen o no, estuve en el entretenimiento toda mi vida y lo que sí les puedo decir es que el 90 por ciento de las personas que están en el mundo el entretenimiento o en cualquier sistema, muchos no saben lo que hacen realmente… pero ¿quién sabe lo que hace en este mundo?”, agregó.

El actor de telenovelas como Aventuras en el tiempo reflexionó sobre el tipo de contenidos que hoy en día se vuelve viral o se consume de manera masiva, asegurando que no siempre se trata de mensajes positivos, por lo que dijo, prefiere alejarse y desde su trinchera intentar aportar a la vida de los demás desde una perspectiva más optimista y espiritual. “Que podamos consumir cosas que alimenten. Imagínense un mundo de buenas noticias, de poderte levantar y leer el periódico o ver en las redes algo maravilloso, que alguien salvó a los animales, que alguien hizo algo bueno en el mundo por otra persona. Las buenas noticias en el mundo harían una diferencia energética completamente”, aseguró.

Seguirá con su vida artística

Si bien, Christopher Uckermann aseguró que seguirá haciendo lo que más le gusta hacer, que es cantar y actuar, hizo énfasis en que lo hará de una forma menos masiva y de forma personal, en donde él no sea el protagonista y en el que todo su equipo obtenga el mismo reconocimiento. “Ya no soy el protagonista, ahora somos un equipo, ahora somos la integridad integrada al otro y crecer juntos. A mí me encanta celebrar con mi equipo, es una de las cosas que más disfruto en todos mis proyectos de solista. Cuando termino un concierto, que todo lo mío es una pequeña escala comparado con todo lo que era RBD, pero es algo que me llena completamente, aplaudirle al equipo, estar de líder y guiarlos y que me enseñen, son las cosas que más valoro en este planeta tierra”, aseguró. “La fama jamás te va a llenar, esa búsqueda está bien experimentada, es válida, pero jamás te va a llenar”, finalizó.

