El Chicharito y Nicole McPherson se dejan ver más enamorados que nunca en redes

Desde que hicieron pública su relación, el pasado San Valentín, Nicole McPherson y Javier Chicharito Hernández se han mostrado mucho más abiertos a la hora de compartir con sus seguidores detalles de su relación, como la romántica visita que le hizo el futbolista en Miami, ciudad donde la modelo reside. A través de sus historias, la ecuatoriana estuvo compartiendo varias fotos de la cita que protagonizó con el mexicano con quien, prefirió disfrutar de una rica comida en casa, antes de acudir a un restaurante: “¿Hay algo mejor que la comida casera?”, escribió sobre una imagen en la que se ven todos los ingredientes para disfrutar de unas tortas ahogadas, un platillo muy típico de Guadalajara, ciudad natal del futbolista.

Además de las delicias que prepararon para disfrutar tiempo juntos, la pareja también visitó Glass, la famosa torre de cristal ubicada en el área conocida como South of Fifth, en Miami Beach, donde se tomaron una imagen en el piso de la edificación, conocido por sus pisos de cristal. Aprovechando la visita de su novio, Nicole McPherson compartió una tierna imagen en la que se ven muy enamorados: “Mi chicharito”, escribió la modelo sobre la imagen en la que también agregó un emoji de corazón. En esta foto, en la que también agregó la palabra “felicidad”, se ve a la joven sentada en las piernas del futbolista, mientras se lanzan una mirada cómplice.

Esta no es la primera ocasión que los enamorados comparten imágenes de su relación que, al parecer, marcha viento en popa. Fue a finales del 2021 cuando los rumores de que el futbolista y la modelo eran más que amigos comenzaron cuando la modelo acudió al viaje de fin de año que el futbolista realizó con su círculo más cercano del que forman parte Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Diego Deyfrus a Todos los Santos, Baja California Sur. Desde aquel momento, la pareja comenzó a dejarse ver en público, sin embargo, fue hasta el pasado 14 de febrero que decidieron hacer oficial su noviazgo en redes, donde ambos compartieron fotos románticas.

Su debut sobre una alfombra roja

La relación de la pareja va tan bien que ya debutaron juntos sobre una alfombra roja. Fue durante la premier del documental de HBO, Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty, realizada en The Theatre at Ace Hotel, cuando por primera vez Nicole y El Chicharito posaron en un evento de esta naturaleza. A partir de entonces, Nicole y El Chicharito no han dejado de compartir lindos momentos de su romance en redes sociales donde se han dejado ver entrenar juntos, incluso, la modelo, ya fue interceptada por la prensa a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, donde Nicole concedió su primera entrevista como novia de El Chicharito.

Durante esta charla con el programa Despierta América, Nicole aprovechó para defender a El Chicharito de los señalamientos en torno a su papel como papá de los pequeños Noah y Nala: “(Todo lo que se dice) es muy alejado de la verdad y estaría bueno que la gente no sume con la que piensan o ven en redes. Es un gran papá. Solo diré que es una persona maravillosa, eso es todo”. En esta entrevista, la modelo también pidió respeto para Sarah Kohan, mamá de los niños y exesposa de El Chicharito: “Hay que respetar a la madre de sus hijos siempre y yo la respeto muchísimo, y eso es, no hay por qué comparar”, explicó.