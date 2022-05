Esmeralda Pimentel revela por qué se ha mudado a España

A pesar de que en un inicio, su carrera estaba íntimamente ligada a las telenovelas, Esmeralda Pimentel, ha tomado otros caminos gracias a los cuales ha logrado llevar su carrera a alturas estratosféricas. Hace algunas semanas, Esmeralda se sinceró sobre la razón detrás de esta importante decisión que implicó el término de su relación de trabajo con Televisa, empresa para la que protagonizó los melodramas El Color de la Pasión, La Vecina y Enamorándome de Ramón. Ahora, en medio de rumores de una ruptura en su vida personal, la actriz mexicana se encuentra en Madrid y desde la sala ¡Hola! en los Premios Platino contó algunos detalles de los espectaculares proyectos que trae en puerta y que la han llevado a abandonar nuestro país.

A punto de encontrarse con William Levy

En medio de los rumores en torno a su vida amorosa con Osvaldo Benavides, la actriz mexicana anunció recientemente que se mudará a España. Y en en su paso por la sala ¡HOLA! en Los Premios Platino la modelo explicó que la razón de su cambio de vida se debe a un nuevo proyecto que protagonizará junto al cubano William Levy. Ambos se encargarán de dar vida a los personajes de la famosa novela de Alexandre Dumas Montecristo, la cual se ha revelado tendrá como locaciones España, Miami y Cuba. “Estoy muy contenta de estar aquí. Estoy feliz de finalmente poderme venir a hacer un gran proyecto. Voy a estar haciendo una serie acá con William Levy, Montecristo, con un elenco maravilloso de actores y actrices, unos altos valores de producción. Me siento muy emocionada y privilegiada, pues me encuentro entregando el gran premio de la noche, mejor actor y actriz en la cinematografía iberoamericana”, expresó la joven de 31 años en su paso por la red carpet de los Premios Platino. En entrevistas previas, la actriz y modelo confesó que es un placer formar parte de un proyecto tan importante en un nuevo lugar por el cual siente mucho cariño: “España es un país al que le tengo mucho agradecimiento y mucho amor, y del que jamás creí que me iban a abrir las puertas ya que este es el tercer proyecto y el más largo, el más complejo con un personaje protagónico”, dijo Esmeralda durante una rueda de prensa hace algunas semanas.

Esmeralda confesó que todavía no se ha juntado con su coprotagonista William Levy, debido a que aterrizó en tierras españoles un par de días previo a la entrega de premios. “Mayormente se va a rodar aquí la serie, entonces vamos a estar aquí de cuatro a cinco meses. Puedes creer que todavía no. Acabo de llegar apenas antier y apenas lo voy a conocer y vamos a empezar los talleres las lecturas, así que estoy muy feliz, muy feliz de conocerlo, porque me han hablado puras maravillas de William”, explicó Esmeralda durante su entrevista. Para esta ocasión Pimentel optó por un vestido negro con un corte diagonal rígido de la última colección de invierno 2022 de Sport Max, una botas de la misma firma con diseño de zebra y unas espectaculares joyas de Bvlgari.

El cambio radical de Esmeralda

En la sala ¡Hola! de los Premios Platino la actriz se sinceró sobre su radical cambio de look y como este ha influenciado en su carrera profesional y como algunos directores no sabían como reaccionar a él: “Pues claro, porque cambié radicalmente mi perfil como actriz, entonces a mí me vino maravilloso, porque desde que me corté el pelo hasta la fecha he tenido puros papeles espectaculares ya he interpretado a una bombera, doctora y bueno ahora a una mujer que se desarrolla en las criptomonedas, así es que ahora muy contenta”, expresó Pimentel en exclusiva. Además de su papel en The Good Doctor la joven también confirmó que al finalizar los rodajes de Montecriso se irá a grabar otro proyecto a Estados Unidos.