Alejandro Speitzer y Shannon de Lima posan por primera vez como pareja en los Premios Platino

Los Premios Platino han regresado con todo el glamour que ha acompañado a la gala en sus esperadas ediciones. En esta ocasión, por segundo año consecutivo, la entrega se realiza en Madrid, hasta donde el talento del cine iberoamericano ha viajado para poder reunirse a celebrar lo mejor de la industria. Y, por supuesto, los mexicanos no han faltado en la alfombra roja, poniendo en alto el nombre de nuestro país. Entre los más esperados, Alejandro Speitzer ha hecho acto de aparición y no ha estado solo. Debutando como pareja en la alfombra roja, el actor y Shannon de Lima han posado por primera vez juntos en los Premios Platino desde la sala ¡HOLA!. A pesar de que el mexicano es sumamente discreto cuando de su vida personal se trata, desde hace unos días, parecía confirmar su nueva relación a través de las redes sociales y ahora ha decidido posar junto a su nueva novia en esta importante gala.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Alejandro Speitzer y Shannon de Lima captados in fraganti en el aeropuerto, ¿qué dijo el actor?

Shannon de Lima y Alex Speitzer son vistos juntos en un festival de música en México

Dejando claro que cuando se trata de moda, Alejandro no tiene problema en experimentar. Para muestra el look que ha elegido en esta noche madrileña y que no ha dejado a nadie indiferente. Después de una temporada en nuestro país, Alejandro ha emprendido el viaje a España, país en el que se siente muy cómodo y en el que ha trabajado ya de la mano de Manolo Caro y lo ha hecho enfundado en un llamativo look con una camisa en rosa con diseños en amarillo que iba a juego con su traje con los mismos motivos. Curiosamente, Shannon decidió combinar con su pareja en un vestido rosa con volantes, con el que posó orgullosa junto al mexicano.

Alejandro y Shannon, cada vez más abiertos con su amor

Aunque Alejandro es sumamente privado cuando de su vida sentimental se trata, el actor fue dando pistas de a poco sobre su relación con Shannon. Las apariciones en el mismo lugar a través de sus historias de Instagram no pasaron desapercibidas para sus seguidores en redes sociales. Aquellos Tiktoks de la pareja en el festival Pa’l Norte parecían confirmar lo que todo mundo especulaba y su llegada en conjunto al aeropuerto de la Ciudad de México fue simplemente la cereza en el pastel.

VER GALERÍA

Aún con todo esto, fue un mensaje entre la pareja lo que dio total certeza de su relación, para acabar con una historia en la que se les veía en una videollamada a distancia. ¿La promesa? Que faltaban pocos días para su reencuentro, el cual se ha dado precisamente en Madrid, en donde no solo se han reunido, sino han decidido posar juntos en la sala ¡HOLA! confirmando totalmente su relación.

Alex Speitzer sobre su relación sentimental con Shannon de Lima: 'Estoy muy contento'

Días antes de esta aparición, Alejandro decía a los micrófonos de El Gordo y la Flaca: “Está bien, yo entiendo el interés de la gente y nada, estoy muy contento, disfrutando esta etapa en general en mi vida y eso es lo que te puedo contar, ya saben que nunca les platico nada personal, pero en ese sentido todo está muy bien”, dijo Alex. “Creo que cuando uno quiere algo hay que saber cuidarlo y para mí una forma de cuidar mi vida personal es no dando más información de la necesaria, porque creo que eso es algo muy personal”, continuó.

¿Será que a partir de esta aparición veamos más de la pareja del momento en público?

VER GALERÍA