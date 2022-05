Eiza González confirmó su asistencia a la MET Gala Recordando los looks de ediciones pasadas, la mexicana se prepara para el evento del 2 de mayo

Sin duda alguna Eiza González ya se encuentra en la cima de su carrera, la cual apenas comienza. La mexicana se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de Hollywood y también de las firmas más exclusivas e importantes del mundo de la moda. Su versatilidad y glamour la han posicionado como una de las estrellas más estilosas del planeta y su gran trayectoria la han convertido en una de las invitadas más especiales a los eventos más importantes del mundo. Una de las listas de invitados más exclusivas sin duda alguna es la de la Met Gala, la cual siempre se reduce a un grupo pequeño de personas y no es nada fácil entrar, sin embargo, Eiza González lo ha vuelto a lograr. La mexicana, a través de redes sociales, confirmó su asistencia la Met Gala del próximo lunes 2 de mayo 2022.

Las Met Gala de Eiza

Pocas han sido las celebridades mexicanas en tener la oportunidad de asistir a este emblemático evento en el mundo de la moda, entre ella están Salma Hayek y Thalía. Pero, por tercera ocasión, Eiza formará parte de una de las listas más exclusivas pues será parte de la Met Gala del 2 de mayo del 2022. Su primera aparición fue en el 2018, momento que no dudó en recordar en su perfil de Instagram. En sus historias, la mexicana volvió a presumir su espectacular look y los inolvidables momentos que vivió junto al diseñador Prabal Gurung, quien fue su acompañante en su debut en este evento. Al año siguiente, la ocupada agenda de la actriz impidió su presencia en Nueva York y en el 2020 la pandemia fue el motivo de cancelación de esta fiesta de la moda, fue en el 2021 cuando la guapa actriz regresó a la exclusiva red carpet del MET. Ahora, Eiza aprovechó para compartir con sus seguidores la buena nueva, pues la mexicana informó que la veremos este lunes por tercera ocasión en esta edición del MET Gala.

Los icónicos looks de la mexicana

No podemos hablar del evento más exclusivo del mundo de la moda sin mencionar sus espectacular looks y temáticas. Sin duda alguna el 2018 fue uno de los mejores años para Eiza, pues además de haberse convertido en una de las actrices más cotizadas después de su protagonismo en la cinta Baby Driver, González causó todo un revuelo en los Oscars con su vestido amarillo de Ralph Lauren. Semanas después de su gran noche en los premios de la Academia, la mexicana brilló en su primera MET Gala. Para la temática “Cuerpos celestiales: moda y la imaginación católica” Eiza optó por un vestido negro de tres piezas: capa, falda y top del diseñador Prabal Gurung. Además, complementó su look con unos guantes de latex y joyas con zafiros y diamantes. Las lágrimas que corrían sobre una de sus mejillas fueron el toque final perfecto para hacer alusión a las imágenes católicas.

VER GALERÍA

Para los Oscars de la moda del 2021 Eiza lució un espectacular diseño de Atelier Versace en rojo, con el cual decidió hacer pública la noticia de su regreso en la edición de este año. Con un diseño con un escote falso one shoulder, el vestido destacó la minicintura de la mexicana. Estimulando al Hollywood glamour de la época Dorada, la protagonista de Ambulance llevó ligeras ondas y presumió de un falso bob con fleco de lado. La joyería estuvo a cargo de Bvlgari, firma de que es embajadora. Eiza compartió que ya se encuentra en Nueva York y ya está realizando todos los preparativos para impactar en la alfombra de la MET Gala este 2 de mayo, la cual tendrá como temática Gilden Glamour. ¿Cómo nos sorprenderá la mexicana en su tercera invitación a los Oscars de la moda?

