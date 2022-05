Belinda partió plaza en su primera noche de gala en Madrid en los Premios Platino

Un año más, la alfombra roja de los Premios Platino se ha convertido en el punto de encuentro para las grandes estrellas del cine iberoamericana. Tal como sucedió el año pasado, Madrid ha sido el escenario de este magno evento, el cual se ha podido disfrutar tradicionalmente a través de la sala ¡HOLA!. Y con una apertura mayor a los viajes internacionales, las personalidades de nuestro país no han faltado. Entre ellas ha destacado Belinda, quien desde hace algunos meses se encuentra viviendo en España. Ante la ruptura de su compromiso, la cantante y actriz se ha refugiado en el trabajo y a punto de estrenar un nuevo proyecto que promete llevarla alrededor del mundo con su talento frente a la cámara, se le ha visto cada vez más en programas españoles en donde ha encantado con su simpatía.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

En una nueva etapa en su vida, Belinda asegura: 'Estoy súper contenta... creciendo y evolucionando'

El inesperado mensaje de Belinda a Danna Paola tras la muerte de su abuela

Belinda apareció con un sensual vestido en negro con cut outs y detalles en piel de Monot, en la que parece ser la tendencia de la noche, pues la conductora de la gala, Lali Esposito lleva un look muy similar, y lo combinó con unas plataformas de Saint Laurent. Siempre dispuesta a experimentar con su imagen, ha llevado un peinado y maquillaje dramáticos, con la melena partida por la mitad, pegada pero con dos mechones saliendo al frente, y un lipstick burgundy de impacto.

“Estoy feliz de aquí, en una noche tan especial, tan importante”, dijo para el micrófono de ¡HOLA!, sobre su participación, en la que es la encargada de entregar una de las estatuillas esta noche. La también cantante se dijo muy emocionada por el trabajo que está haciendo en España en su nueva producción. Encantada de estar en Madrid, sobre su estrecha relación con su país natal, así como México, Belinda dijo: “Tengo esa mezcla de culturas, tengo el corazón dividido”. La actriz también fue cuestionada por uno de sus primeros trabajos, en el que le tocó coincidir con Alejandro Speitzer, quien como ella, era apenas un niño: “Alex Speitzer era así (haciendo una seña de pequeño con la mano) y ahora es un hombre súper talentoso al que respeto y admiro”.

VER GALERÍA

En medio de la polémica por su ruptura, Belinda lanza un enérgico mensaje: 'He decidido tomar las acciones necesarias'

Belinda en la Resistencia

Si es bien sabido que Belinda tiene una vena humorística cuando aparece en los programas en vivo, en la Resistencia de David Broncano en España ha hecho gala de su simpatía. Desde enseñarle al conductor a bailar salsa, someterlo a la máquina de toques de las noches mexicanas y hasta imitar el acento español en los doblajes a la perfección, Belinda se ha mostrado más abierta que nunca, para beneplácito de los españoles. No ha sido una sorpresa que varios momentos de esta aparición se hayan hecho virales en las redes sociales, mostrando una nueva faceta de la actriz.

La seguridad que se le ha visto en esta aparición refuerza las recientes palabras de Belinda, "Viene una Belinda renovada, porque a mí me ha gustado renovarme y aprender de cada paso que he dado", decía a El Universal. La también cantante es parte del elenco de la serie Bienvenidos a Edén, que se estrenará el próximo 6 de mayo. "No había estado en un proyecto porque no es la cantidad que haces, sino la calidad... Y para mí se trata de la calidad del proyecto y cuando llegan las cosas, es porque tienen que llegar", explicó. Según contó, esta producción llegó cuando menos la esperaba, pero ha sido una enorme oportunidad para renovarse y dar un giro completo a lo que sucedía en su vida, "Es de esos proyectos que llegó a mi vida cuando menos lo esperaba porque era el que tenía que hacer... Cambié mi vida completamente", expresó la cantante.

Y sobre su estancia en Madrid, Belinda ha sido clara, "Ahora vivo aquí y por lo menos durante todo este año voy a estar en España, así que estoy súper contenta, agradecida con esta nueva etapa, creciendo y evolucionando", comentó la cantante, quien nació en Madrid -con padres españoles- pero que años después se naturalizó mexicana, al establecerse en nuestro país desde que era muy joven.

VER GALERÍA