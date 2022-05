Kim Kardashian y Pete Davidson debutan como pareja en una alfombra roja

En medio de su polémico divorcio con Kanye West, Kim Kardashian sorprendió a todos al dejarse ver de la mano y muy cercana a Pete Davidson, con quien se le comenzó a relacionar en 2021. Meses más tarde, serían ellos mismo los encargados de confirmar su romance a través de las redes sociales de Kim -recordemos que Pete ha decidido llevar su vida y carrera alejado de los medios digitales-, donde en contadas ocasiones se han dejado ver de lo más enamorados, disfrutando de su romance por todo lo alto. Y aunque las redes sociales y los paparazzi nos habían regalado algunos vistazos de su relación, es hasta ahora que la pareja ha hecho una aparición pública de forma oficial, presumiendo su amor como nunca en una alfombra roja.

Fue durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en Washington D.C., a la que Kim asistió con invitada de la ABC, cadena que ahora produce el reality show familiar, que la socialité y su nuevo novio hicieron gala del gran amor que se tienen, robándose las miradas de todos los asistentes, no solo por el increíble look de Kim, sino porque esta fue la primera vez que la pareja se dejó ver de lo más enamorada, caminando de la mano por la alfombra roja y presumiendo su amor por todo lo alto.

Para esta ocasión, Kim optó por un increíble vestido color plata que terminaba en cola, con el que resaltó sus curvas. La socialité complementó su look con discretos accesorios y un maquillaje en tonos claros y muy naturales, llevando el pelo suelto con algunas ondas y con un efecto húmedo. Por su lado, su acompañante dejó que fuera el centro de atención al acudir de su mano con un traje clásico en color negro, el cual combinó con una camisa blanca y corbata al mismo tono, complementando su look con unas gafas oscuras.

Durante su paso por la alfombra roja, Kim y Pete se dejaron ver de lo más enamorados compartiendo algunas miradas de complicidad, algunos abrazos e incluso tiernos besos, que aunque discretos, no pasaron desapercibidos para nadie. Entre los asistentes al evento también estuvieron el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, la primera dama, Jill Biden, Martha Stewart y J. Smith-Cameron. Cabe destacar que esta es la primera vez que se lleva a cabo este evento desde que comenzó la pandemia, por lo que sin duda ha sido muy importante para todos los asistentes.

La inesperada relación de Kim y Pete

Si bien, a los fans de Kim Kardashian tomó por sorpresa verla de la mano de Pete Davidson, todo parece indicar que a la hija de Kris Jenner también fue así, pues según reveló, tras la ruptura con Kanye West no esperaba volverse a enamorar. "Creo que, sabes, a veces las cosas suceden cuando menos te lo esperas. Era lo último que planeaba", dijo Kim durante una charla que sostuvo con podcast Making Space de Hoda Kotb. "Así que, cuando sucedió, estábamos como 'Dios, no estaba planeando esto. Esto no es siquiera en lo que estaba pensando', y simplemente lo hace mucho más dulce y divertido”, agregó. "Me tomé, ya sabes, unos 10 meses aproximadamente antes de salir o hablar con alguien. Y simplemente quería ese tiempo para entender y pasar por todo el proceso: '¿estoy tomando la decisión correcta?¿cómo me siento al respecto?' Así que, una vez que pasé por todo eso, finalmente dije 'Creo que ya estoy lista para conocer a alguien. Y, de la nada, se dio".