¿Qué hacían juntas Paola Rojas y Chiara Ferragni en Veracruz?

Sin duda alguna, Paola Rojas siempre está buscado cómo innovar en su trabajo en los medios de comunicación y en su día a día, rodeándose de mujeres que al igual que quieren hacer una diferencia dentro de la sociedad a través de su trabajo. Es por eso que este fin de semana la periodista ha fungido como anfitriona de Chiara Ferragni quien se encuentra de visita en México de la mano de Nespresso. De hecho, ambas famosas tuvieron la oportunidad de reunirse con mujeres productoras de café en Veracruz, donde pudieron conectar con la naturaleza y conocer de cerca cómo es que estas empresarias han logrado sacar adelante todo un negocio, a pesar de las adversidades.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de sus redes sociales, Paola y Chiara han mostrado algunos detalles de su increíble encuentro en los cafetaleros ubicados en Huatusco, Veracruz, donde tuvieron la oportunidad de conocer Pastora Caballero, quien está a cargo de un plantío de café. “Estoy con @chiaraferragni en la zona cafetalera de Huatusco, Veracruz. Me encanta poder mostrarle la belleza de México. Las razones que nos trajeron hasta aquí son maravillosas. Ya les contaré”, expresó Paola en un primer post sin revelar los detalles que las había convocado en este bello lugar de México.

En otra publicación, la periodista presentó a Pastora, quien les mostró un poco del trabajo que realizan en el cafetalero y la forma en la que ha logrado salir adelante a pesar de las adversidades. “Conversar con mujeres agricultoras, entender su esfuerzo diario y contagiarme de su amor por la naturaleza ha sido hermoso”, expresó Paola en Instagram, donde se mostró complacida de poder ser testigo en primera persona del éxito de Pastora, quien según contó, quedó al frente del negocio cafetalero al quedar viuda, logrando sacarlo adelante a pesar de los comentarios y el poco apoyo que recibió de algunas personas que no creían que fuera capaz de sacar el negocio adelante. “Pastora es una mujer como me gustan. A quienes pensaban que no sería capaz de sacar adelante su finca cafetalera cuando se quedó viuda, les demostró con tenacidad y trabajo que ella logra todo lo que se propone. Tiene esa fuerza hermosa de los que protegen con amor a su familia y a su tierra”, agregó.

VER GALERÍA

Por su lado, Chiara se mostró feliz de poder estar en México y conocer el trabajo que hay detrás de una taza de café. De hecho, la influencer no dudó en destacar el gran trabajo de Pastora, con quien dijo sentirse muy identificada. “Ella es un modelo a seguir en su comunidad y es una de las primeras mujeres aquí en Veracruz en ser económica y socialmente independiente gracias a su trabajo cosechando café. Descubrimos que tenemos mucho en común: ambas somos emprendedoras, mamás y ambas amamos el café”, expresó la italiana sobre su visita a México.

Una visita muy especial

Aunque Chiara Ferragni ha estado en México en más de una ocasión y conoce lugares como la Ciudad de México, Cabo San Lucas y Tulum, lo cierto es que esta visita ha sido completamente diferente para ella, según comentó la influencer durante un evento organizado por Nespresso, en la Ciudad de México. Y es que para la italiana, el poder conocer de cerca el trabajo de otras mujeres emprendedoras ha sido muy satisfactorio, pues pudo intercambiar experiencias con personas que al igual que ella han decido emprender y lograr el éxito a pesar de las circunstancias. De hecho, dijo que esta visita la atesoraría para siempre, sobre todo por la cercanía que pudo tener con Pastora, siendo uno de sus momentos favoritos cuando la empresaria mexicana le cantó a Chiara y a Paola, a quien por cierto la influencer agradeció por ser una excelente anfitriona.

VER GALERÍA