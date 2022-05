Andrea Meza celebra por todo lo alto el cumpleaños de su novio Ryan Antonio

Sin duda alguna, todo cambió para Andrea Meza el día en el que se coronó como la reina absoluta de Miss Universo, en mayo del año pasado. Y es que como era de esperarse, la guapa chihuahuense vio como su vida comenzó a transformarse en todos los sentidos, incluido el tema del amor, pues en medio de su reinado inició una relación al lado de Ryan Antonio, un guapo influencer que era su seguidor y fan y que terminó robándose el corazón de la ahora presentadora de Telemundo. De hecho, pareciera que Andrea y Ryan se han vuelto inseparables, pues en sus redes sociales suelen dar muestra de su lindo noviazgo, en especial cuando se trata de fechas muy importantes para ellos. Tal y como sucedió recientemente, cuando la también modelo se mostró de lo más enamorada a la hora de felicitar a su novio por su cumpleaños 34, algo de lo que hizo eco en sus redes sociales, donde compartió una romántica felicitación.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Andrea compartió un álbum de fotografías en las que se le puede ver de lo más feliz al lado de su guapo novio, posando en diferentes circunstancias y en todas ellas jugueteando al hacer caras chistosas. Al pie de la publicación, la Miss Universo 2020 dedicó unas tiernas palabras al guapo cumpleañero, haciendo gala del buen humor con el suelen relacionarse, así como el gran amor que tiene por él. “Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Enojado o feliz me encantas. Feliciten al güero que hoy cumple 34 años”, compartió Meza de lo más emocionada.

Como era de esperarse, Ryan no tardó en reaccionar a la publicación de su novia, a quien agradeció de una forma muy especial y divertida el gesto que tuvo para con él. “Gracias, hermosa. Ya estoy viejito”, expresó el tiktoker al pie de la publicación de Andrea entre emojis de corazón y caritas felices, dejando en claro el amor que tiene por la exreina de belleza internacional.

Su historia de amor con Andrea

Durante una entrevista que Ryan ofreció hace unos meses a través de un live en Instagram, el influencer decidió hablar de cómo fue que inició su relación con Andrea, algo sobre lo que sus fans no paraban de pregutarle durante aque en vivo. “En redes sociales, en TikTok, pues Andrea me encontró en TikTok, por un video en Tiktok y vi esa notificación y la seguí”, relató el estadounidense. Sin embargo, el tiktoker contó que las cosas no fluyeron desde el inicio como él hubiera esperado. “Esta es una historia fantástica, porque ella fue una persona muy grosera conmigo”, contó. “Yo la contacté por mensaje en Instagram y por texto le dije: ‘¡Feliz cumpleaños Andrea!’. Ella me respondió y me dijo: ‘Muchas gracias’, y yo le respondí: ‘¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo para tu cumpleaños?’ y adivina qué me dijo ella”, preguntó a su profesora, quien obviamente no acertó. “Ella me dijo nada, ¡ella me ignoró!”, recordó Ryan, señalando que en ese entonces no podía entender las razones de la falta de reacción de Andrea. “No sé, yo le di el mejor piropo que yo tenía, pues fue: ‘¿Cómo sales por el pan?’ ¡No! ‘¿A qué hora sales por el pan?’. Y nada, nada”, contó el estadounidense, quien incluso confesó que se desahogó en un video en sus Instagram Stories por no tener respuesta de Andrea.

“Estaba muy triste y luego un mes después, ella me respondió: ‘Recordé que yo no te respondí’”, dijo al recordar las palabras de la guapa mexicana. “Creo que ella estaba un poco avergonzada. Esta es la historia de nosotros, el comienzo, y después del peor mes de mi vida, después de esta conversación, empezamos a hablar cada día”, contó Ryan, precisando que sus charlas eran por video: “A ella le gusta mi carita, ella no puede ver sin ver mi carita”, bromeó. Casi un año después, y con una novia convertida en Miss Universo, el tiktoker dijo sentirse pleno. “Estoy muy feliz y creo que soy muy afortunado”, dijo.