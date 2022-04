‘Mis tres quiebres fueron por celos míos’, Horacio Pancheri sobre sus relaciones pasadas

Aunque Horacio Pancheri actualmente disfruta de una etapa de vida muy plena, en la que todas sus facetas se encuentran en equilibrio, hubo un tiempo en el que el guapo argentino tuvo que lidiar con ciertos aspectos de su personalidad que hoy en día reconoce no le trajeron nada bueno, específicamente en el tema del amor. Y es que según ha confesado recientemente, los celos lo pusieron en una situación límite en más de una ocasión, razón por la que algunas de sus relaciones no prosperaron.

Así lo confesó el intérprete durante una entrevista que sostuvo con la periodista Mara Patricia Castañeda para su canal de Youtube, en donde a corazón abierto habló de sus relaciones pasada como pocas veces y las razones por las que llegaron a su fin, asumiendo conscientemente la parte de responsabilidad que le corresponde. “No me aguantaron. Nunca (fui infiel). Fui celoso, eso sí. Uno piensa que es seguro y no, todo lo contrario. Ahora estoy trabajando mucho con mi terapia (lo de mis celos). Mis tres quiebres fueron por celos míos. Mis inseguridades. Son cosas que uno va trabajando”, reveló el artista de 42 años con total honestidad.

De hecho, Horacio hizo referencia a sus sonados noviazgos con Grettell Valdez, Paulina Goto, Marimar Vega y Carla Pasquini, la madre de su hijo, admitiendo que sus celos fueron los causantes de su rompimiento. "Yo traía algo ahí con las mujeres que estoy trabajando (en terapia) y pobrecita Grettell, pobrecita Pau y Marimar. Y Carla Pasquini, obviamente, la madre de mi hijo”, agregó el guapo actor.

Afortunadamente, Horacio Pancheri hizo consciencia sobre sus problemas de celos y tomó cartas en el asunto a través de la terapia, por lo que hoy disfruta de una linda relación al lado de la venezolana Isabel Valero. “Con Isa estoy muy feliz y en paz. Es mi novia desde hace un año y tres meses. Es arquitecta, nada que ver con el medio. Me da un poco más de tranquilidad tal vez [que no esté], pero no quiere decir que me deja tranquilo. (Estoy) tranquilo porque yo ya estoy confiando en mí básicamente, entonces eso hace que uno esté confiado con su pareja sea quien sea”, expresó.

¿Hay planes de boda?

Sin duda alguna, Horacio Pancheri se siente pleno y muy feliz ahora que comparte su vida al lado de Isabel, una relación que se ha ido consolidando poco a poco y que hoy está más fuerte que nunca. En ese sentido, el intérprete no dudó en revelar que le gustaría mucho llegar al altar con su novia, asegurando que si bien, aún no hay nada concreto al respecto, el tema de la boda es algo que sí tienen en mente. “Se platica mucho (de casarse). Isa es muy católica. Antes de embarazarse quiere casarse. No tenemos una fecha planeada pero pronto vendrá. Estamos viviendo juntos y eso es lo más importante", apuntó.

Sobre las cosas que más le gustan de Isa, el intérprete dijo: “Es una chava que tiene un corazón enorme, trabaja con fundaciones, ayuda a cumplir sueños a muchos niños”, dijo. “La conocí en un partido de futbol en Valle de Bravo que organizo Pepe (José) Ron, actores contra futbolistas y ella fue porque era amiga de alguien ahí, con otra amiga, ahí nos conocimos, pero yo estaba con mi pareja, ella con su pareja y al año y medio dos años nos encontramos, solteros”, puntualizó.