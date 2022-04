Amber Heard no ha dado la donación completa que prometió y Elon Musk pagó la mitad del dinero entregado La actriz se comprometió en entregar 3.5 millones de dólares a ACLU, que solamente recibió 1.3 millones, de los cuales la mitad provinieron de Musk

A pesar de que este viernes no ha habido sesión en el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard (y la respectiva contrademanda de la actriz), los testimonios que se han escuchado día a día siguen resonando en los titulares. El tema del dinero sigue siendo una piedra angular en la corte, en la que se han presentado todo tipo de pruebas que intentan apoyar las teorías de cada uno de los protagonistas del enfrentamiento. En un caso en el que todos los días surgen nuevos detalles, este jueves, se llamó al estrado al Jefe de Operaciones de ACLU (American Civil Liberties Union), organización de derechos civiles, a la que Heard se había comprometido entregar 3.5 millones de dólares, producto de su acuerdo de divorcio con Depp. Ha de recordarse que en aquel momento, se decía que las donaciones de la actriz refutaban el que su matrimonio y posterior separación se vieran movidos por el dinero, pero en este testimonio se dio a conocer que Amber solamente donó 1.3 millones de dólares, de los cuales, la mitad vino de la bolsa de Elon Musk, con quien tuvo una relación después de su divorcio.

En el 2016, cuando se finalizó su divorcio, Amber dio a conocer que dividiría los 7 millones de dólares que recibió en el acuerdo entre ACLU y el Children’s Hospital de Los Ángeles. Pero, Terence Dougherty, Jefe de Operaciones de la primera organización, explicó en su testimonio que Heard aportó a esta cantidad directamente 350,000 dólares, que 100,000 vinieron de Depp y otros 350,000 dólares llegaron a través de un fondo de inversión. La cifra que ha llamado la atención son los 500,000 dólares que vinieron de Vanguard, una fondo que según el Jefe de Operaciones, cree que ‘es un fondo creado por Elon Musk’. También explicó que según los correos con Musk, la organización pensaba que recibiría la cantidad prometida en un período de 10 años, y que la última contribución de Heard se dio en el 2018 (la de 350,000 dólares), pero que desde entonces no han tenido otra aportación.

Ante esto, el hombre más rico del mundo, no se ha pronunciado y también se ha dado a conocer que, aunque estaba en la lista de testigos de Heard, ni él ni James Franco declararán en la corte. Aunque en un principio se había establecido que ambos darían su testimonio a distancia como parte de la lista de testigos de Amber, según The Independent esto no sucederá.

Esta no es la primera vez en la que Musk es nombrado en el juicio. Antes de esto, en el testimonio del exrepresentante de Johnny, Christian Carino, se había establecido la relación de Amber y Elon, aunque según los correos leídos como evidencia, ‘nunca lo amó’.

¿En qué status está la donación?

Sobre la donación prometida, en ocasiones anteriores, los abogados de la actriz han dicho en el juicio que tiene toda la intensión de entregarla, pero de momento necesita el dinero para pagar a su equipo legal. El Jefe de Operaciones de ACLU fue cuestionado por los abogados de Johnny sobre si habían buscado a Amber para seguir recibiendo este dinero: “Nos acercamos a la señorita Heard empezando en el 2019 para su próxima entrega de su donación y nos enteramos de que estaba teniendo dificultades económicas”, explicó.

Dentro de su declaración, el representante de la organización también compartió cómo el comunicado en el que se anunciaba la donación estuvo cuidadosamente redactado y se buscó que se diera a conocer coincidiendo con el lanzamiento de la cinta Aquaman, en la que aparece Heard, para capitalizar la atención que recibiría.

