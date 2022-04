Sincero, Sebastián Zurita confiesa que sus papás no querían que fuera actor

Su amor por los escenarios surgió cuando era niño, por tal motivo Sebastián Zurita tomó la decisión de seguir los pasos de sus padres, Christian Bach y Humberto Zurita, dos de las figuras más reconocidas en el espectáculo mexicano. Inspirado, no dudó en continuar a la conquista de sus sueños, a pesar de que sus progenitores, asegura, tuvieron de inicio algunas objeciones, pues para ellos lo más importante era que su hijo no descuidara sus estudios. Con el tiempo, ambos le brindaron su apoyo, consolidando ese anhelado momento de convertirse en estrella, dando muestra de ser digno heredero de un talento que le ha merecido constantes éxitos, uno de ellos el reciente estreno de la serie titulada Cómo Sobrevivir Soltero, de la cual es productor y creador junto a su hermano, Emiliano Zurita.

Con la sinceridad que lo caracteriza, Sebastián evocó esos años en que nació su inquietud por ser actor, impulso que lo motivó a buscar la oportunidad de poder hacer realidad ese sueño. “Mi papá me decía que cuando íbamos al teatro y él estaba en escena, que yo me acostaba tras bambalinas y lo dirigía. Siempre supe, cuando hice Cañaveral de Pasiones, en Televisa, la única razón por la que lo hice es porque mis papás no me querían castear y les dije: ‘¿Por qué vas a castear niños y a mí no me vas a dar la oportunidad?’…”, confesó durante una entrevista concedida a las cámaras del programa televisivo Hoy.

Sebastián también recordó lo que le decían Humberto y Christian ante su firme decisión de incursionar en el espectáculo, algo que no fue impedimento para demostrar que podía hacerlo y llegar muy lejos. “Me dijeron: ‘Porque tú tienes qué estudiar’…”, afirmó. Y fue gracias a su manera de pensar que no se apartó de su objetivo, pues ante todo se sintió capaz de lograr lo que tanto deseaba, en parte, guiado por el ejemplo de esos niños que habían participado en el casting de Cañaveral de Pasiones. “Si ellos pueden, yo también puedo (pensé), y fue la única razón por la que me dieron la oportunidad. No porque no les gustara la carrera de actuación, pero (me dijeron): ‘Realmente ten una carrera y si realmente quieres hacer esto después, te apoyamos…’”, reveló.

El eterno apoyo de su mamá, Christian Bach

En marzo de 2019, la familia Zurita Bach atravesó por un difícil momento, tras la lamentable partida de Christian Bach, quien se mantuvo alejada de los reflectores los últimos años de su vida. En la íntima conversación con el programa matutino Hoy, Sebastián también habló de cómo ha enfrentado esta situación, seguro de que su madre lo acompaña en todo momento. “Cada quien encuentra sus maneras y sus prioridades de cosas como manejar ciertas situaciones, pero creo que lo más importante y el consejo más bonito que me han dado, de alguna manera, es el hecho de que ahora no necesitas un teléfono o un mail para hablar y platicar lo que sea, si no que está, existe…”, reiteró.

Así mismo, dijo estar seguro de que Christian es la responsable de sus triunfos, pues la recuerda como una mujer entregada de lleno a su familia y siempre dispuesta a apoyar a sus hijos en lo que fuera necesario. “Yo siempre digo que mi mamá es la que está moviendo todas las cuerdas allá arriba. Cada que me pasa algo bonito en la vida se lo culpo a mi mamá, entonces es como de: ‘Gracias, ya sé que estás chambeando allá arriba’ si alguien nos echaba porras en la vida, era ella…”, dijo en otro instante de la plática.

