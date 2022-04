Sebastián Poza revela los consejos de amor que le ha dado su papá

Inspirado por las exitosas carreras de sus padres en la televisión, Sebastián Poza quiso probar suerte como actor, decisión de la que seguramente no se arrepiente. Y es que a sus 18 años, este apuesto joven ya ha logrado conquistar al público con su talento y carisma gracias a sus participaciones en varias telenovelas. Sin embargo, más allá de las experiencias que obtenido al trabajar en los sets de grabaciones, el adentrarse al medo artístico le permitió conocer a quien hoy es la dueña de su corazón: su novia Azul Guaita. Se conocieron hace varios años, cuando trabajaron juntos Soltero con hijas, y desde entonces han sido practicamente inseparables. De lo más feliz en este aspecto de su vida, el intérprete ha compartido algunos detalles de su relación con la joven actriz, y además ha revelado que su padre, Jorge Poza, se ha convertido en su mejor consejero en temas del corazón.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

En un evento en la Ciudad de México, Sebastián fue abordado por diversos medios de comunicación con quienes habló emocionado de su nuevo proyecto en la televisión, la nueva entrega de la exitosa telenovela Corona de lágrimas, en la que comparte créditos con estrellas como Victoria Ruffo. El joven actor compartió que siguen en las grabaciones de este melodrama, cuyo estreno se tiene previsto para el próximo mes ed agosto. Y además de sus planes en la pantalla, el hijo de Mayrín Villanueva fue cuestionado sobre su romance con Azul, a lo que él respondió de lo más sonriente. "N'hombre, llevamos dos años seis meses, justo.. Y vamos por más yo creo", expresó ante las cámaras de medios como Televisa Espectáculos.

VER GALERÍA

La prensa le preguntó también por su padre, quien asistió al mismo evento acompañado de su esposa Ilse Ikeda, con quien se ha dejado ver totalmente muy feliz. "Yo llevo un ratote y él lleva el doble que yo, así que enamorado ha estado desde hace un ratote, (con) Ilse que es muy linda y la queremos mucho", comentó, y también hizo mención a la reciente boda de Jorge Poza. "Aprovechó la pandemia para casarse, justamente... No, la verdad es que fue una boda muy íntima, muy de ellos y fue muy linda la verdad", reveló.

VER GALERÍA

Jorge Poza, el mejor consejero para su hijo

Sebastián reveló además que ha encontrado en su papá un gran amigo y consejero cuando se trata de asuntos relacionados con el amor. "Mi papá es bueno dando consejos, también mi mamá de repente es buena, pero el bueno para los consejos de amor es él", aseguró, y compartió además algunas de los aprendizajes que el actor de Oscuro Deseo le ha transmitido. "El tema de la caballerosidad con las mujeres, siempre tratarlas con el respeto que se debe y siempre tratar de ser muy encantador, tratar de hablar, de hacerlas reír para que puedas durar dos años seis meses como yo con Azul", dijo entre risas.

VER GALERÍA

El joven intérprete también se refirió a la opinión de su padre respecto a su vocación como artista, pues si bien siempre lo ha apoyado en sus proyectos como actor, para Jorge su hijo la música es el mayor de sus talentos. "Siempre me ha echado porras para la música", contó, asegurando a la vez que no ha echado en saco roto sus consejos. "La verdad es que ya estoy en ese proceso de empezar mi música y me están apoyando muchísimo los dos", dijo, refiriéndose a sus padres. Sebastián explicó que le causa ilusión incursionar en diferentes aspectos de esta indistria, desde la composición hasta la inteepretación. "Hay temas por ahí escritos... Y estoy muy contento con la música que se está haciendo", reveló.

VER GALERÍA