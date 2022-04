Paola Rojas se quiebra en pleno programa al hablar de un momento complicado: 'Sigue siendo muy fuerte'

Nada detuvo a Paola Rojas cuando tiempo atrás hizo frente a uno de los episodios más complicados, pues debido a una indiscreción su vida privada fue objeto de intromisión. A raíz de ese suceso, la periodista recuerda que padeció por el duro golpe emocional, lo que incluso tuvo repercusiones en su estado de salud. Por supuesto, pudo salir avante de esa circunstancia, consciente de que hablar en primera persona de su experiencia podrá servir a quienes atraviesen por una situación similar. Con total transparencia, la también presentadora abrió su corazón en una reciente emisión del programa en el que participa, Netas Divinas, lamentando las ofensas y señalamientos que muchas personas suelen lanzar contra los demás en redes sociales, instante en que de manera inevitable se quebró frente a las cámaras mientras ahondaba en su relato.

Esta vez, la emisión que Paola comparte con sus compañeras Natalia Téllez, Daniela Magun y Consuelo Duval, abordó el tema de la Ley Olimpia y la violencia digital, por lo que ella tomó la palabra para confesar cómo esa situación le afectó de manera inmediata. “Probablemente lo que más me dañó fue la violencia digital, porque hubo como esta percepción en mucha gente. Es como si hubieran abierto la puerta de mi cuarto y de mi intimidad. No es solo lo privado sino lo íntimo. Hubo como esta percepción de que todos podían pasar a esa que es mi intimidad y opinar sobe mí, sobre mi intimidad… Y eso en voz de tanta gente es muy brutal…”, confesó la también conductora de Al Aire con Paola, visiblemente indignada al evocar ese momento en que asegura la perseguían los rumores y los señalamientos.

En medio de aquel conflicto, Paola también recibió el apoyo de varias personas, lo que de alguna manera la motivó a seguir adelante y mirar todo con otra perspectiva. Sin embargo, la forma en que vio irrumpida su intimidad comenzó a repercutir en su integridad. “Entonces me enviaban mensajes, muchos muy solidarios y hermosos, que son los que agradezco a la fecha y de los que me agarré para sentir fuerza y gran solidaridad, pero otros eran de acoso, se les ocurrían muchas maneras de atravesar esa intimidad. Es como si hubiera ocurrido un acoso, un abuso masivo, de muchas formas… Fue muy brutal y tuvo implicaciones físicas, me enfermé físicamente porque es muy brutal. La violencia digital no se queda en el mundo digital, daña y duele en el mundo real…”, contó.

Sin poderlo evitar, Paola rompió en llanto dada la profundidad de su relato, asegurando que, a pesar del tiempo transcurrido, a veces se siente capaz de abordar el tema con otra actitud, aunque todavía no lo consigue. “Sigue siendo muy fuerte, a veces pienso que ya puedo tocarlo desde otro lugar, con más distancia, pero no…”, dijo visiblemente conmovida, mientras sus compañeras de programa la consolaban con algunos abrazos y palabras de aliento, reconociendo en ella la fortaleza con la que asumió este difícil capítulo.

Paola Rojas y su importante llamado

Dada su experiencia, Paola envió un contundente mensaje a quienes suelen lanzar críticas y ofensas en redes sociales, haciendo un llamado a ser conscientes de lo que implica juzgar y dañar de esta manera a los otros. “Que esto no se trate de mí, es solo un ejemplo más, pero cuántas víctimas hay todos los días y la invitación a que te detengas un poquito más antes de lanzar un insulto, una ofensa o incluso un piropo que no es piropo, una obscenidad, antes de enviarle eso a quien sea, por muy lejano o lejana que la percibas, es una persona y puedes lastimarla…”, explicó la periodista, que ha sido muy sincera a lo largo de este tiempo al habar de este asunto personal, del cual ha logrado pasar poco la página.

