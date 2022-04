La amenaza de Amber Heard a Johnny Depp para que la siguiera apoyando económicamente

Ningún guion Hollywoodense habría imaginado el enfrentamiento público entre dos estrellas de cine, que no guardarían nada al momento de querer probar que la verdad está con ellos. Pero el caso de Johnny Depp y Amber Heard no es ningún proyecto cinematográfico, sino que por segunda vez se ven las caras en la corte después de una tormentosa relación que a pesar de tener años de terminada, parece no haber acabado con la toxicidad. Mientras Depp busca limpiar su nombre, en este caso de difamación que interpuso en contra de su exesposa, los testimonios siguen corriendo en el estrado y con ellos, los titulares no han parado. Si hace unos días, era el diagnóstico de una psicóloga forense sobre los trastornos que Heard podría padecer el que cubría las primeras planas, en esta ocasión ha sido una supuesta amenaza la que ha llamado la atención.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La bizarra decisión de Amber Heard de copiar los looks de Johnny Depp en el juicio

La marca de maquillaje refuta la declaración que Amber Heard dio en su juicio contra Johnny Depp

Este jueves se presentó en la corte una carta que los abogados de Amber enviaron al equipo legal de Johnny en mayo del 2016, unos días después de que la actriz solicitara el divorcio. En ella, de forma sutil y velada se establecía lo que se ha tomado como una amenaza para hacer pública la solicitud de una orden de restricción en contra Depp, si no continuaba apoyando financieramente a la actriz. En la carta se hacía un listado de solicitudes económicas, entre las que destacaba que tanto ella como sus amigas debían seguir viviendo sin pagar renta en tres penthouses propiedad del actor. Además, por supuesto, se pedía que Depp pagara los honorarios del equipo legal de Heard que ascendían a los 125,000 dólares.

Ha de recordarse que en el testimonio de Johnny, se le cuestionó sobre las amigas de Amber que vivían en su propiedad, así como la hermana de la actriz. Se le preguntó también cuánto les cobraba de renta por vivir en sus penthouses, a lo que el actor respondió que se quedaban ahí sin ningún cargo.

VER GALERÍA

En la carta se leía, “A pesar de que Amber tiene miedo de Johnny, insiste fuertemente en que hagamos todo lo posible por mantener esto fuera de la luz pública, por lo cual ella no ha buscado una orden de restricción y por lo que no hemos preparado que Johnny la recibiera personalmente anoche en la premier de la película”.

No es la primera vez en la que el dinero surge dentro de los testimonios de este caso. En los primeros días de interrogatorio, Johnny dejó claro que uno de los motivos de su pelea más fuerte fue que ella le reclamaba no estar incluida en su testamento, a pesar de que tenían poco de haberse casado y todavía ni siquiera se había considerado hacer ese papeleo.

La expulsión de una testigo y duros mensajes: últimas novedades del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

El dinero, pieza clave de este desencuentro

Además de haber sido mencionado en distintos testimonios, el dinero ha sido una pieza clave de este juicio. Johnny interpuso la demanda en contra de Amber Heard por difamación a través del artículo que escribió para el Washington Post en el que, aunque no mencionaba al actor, dejaba ver que supuestamente había sido víctima de abuso doméstico. La suma que ha pedido Depp es de 50 millones de dólares.

Que si esto te ha parecido toda una fortuna, Amber contrademandó pidiendo 100 millones de dólares, por la supuesta campaña de desprestigio que según ella le ha costado su carrera como actriz. En esta misma línea, Johnny dijo durante su testimonio que fue a través de él que Heard consiguió su papel en Aquaman. Por si fuera poco, fuera de la corte, una petición para retirar a Amber de la secuela de la cinta, cuenta ya con 2 millones de firmas.

VER GALERÍA