Esta podría ser la pista de la supuesta cercanía entre Michelle Renaud y Osvaldo Benavides

Dueña de una personalidad alegre y abierta, Michelle Renaud suele mantener una relación muy estrecha con sus seguidores por medio de las redes sociales, donde además de publicar novedades respecto a sus proyectos profesionales, de vez en cuando comparte vistazos de su vida personal. De este modo, sus fans estaban muy ilusionados con su noviazgo con Danilo Carrera, y más después de se reconciliaron luego de un tiempo separados. Sin embargo, los rumores sobre un rompimiento empezaron a surgir de nueva cuenta, y finalmente, en noviembre el galán ecuatoriano confirmó su separación. Y aunque la actriz ha demostrado estar enfocada en su trabajo, en su hijos y en sí misma, para muchos ha sido difícil aceptar que una mujer tan guapa y carismática pueda estar soltera. Hace tiempo se le vinculó sentimentalmente con un compañero actor, Matías Novoa, sin embargo, tanto él como ella no tardaron en desmentir otras versiones. En semanas recientes circularon versiones sobre un supuesto romance entre Michelle y otro famoso actor, Osvaldo Benavides, y aunque ellos han preferido no hacer caso a los rumores, algunos han tomado sus recientes publicaciones en Instagram como una posible pista de su cercanía, ¿será?

Desde finales de febrero, Michelle se había mostrado muy interesada en la práctica del montañismo y había compartido algunas espectaculares postales de sus hazañas escalando algunas de las formaciones más conocidad del país. En sus publicaciones en Instagram, la actriz ha compartido además algunas reflexiones y pensamientos que a propósito de esta actividad que disfruta mucho. Este miércoles, la estrella de La Herencia compartió en su Instagram una recopilación de impresionantes imágenes desde las cumbres que ha conquistado en las últimas semanas: el Iztaccihuátl, el Pico de Orizaba, La Malinche y el Nevado de Toluca. "La montaña me enseña muchas cosas, una muy importante es: 'La cima es apenas la mitad del camino'. Entender que todo lo que sube debe bajar. (En la vida)", escribió en su post. "Cuando llegas a tus metas es igual de importante saber bajar de ahí con humildad y agradecimiento, pero sobre todo valorar el camino de regreso. Conozco mucha gente que se quedó en una cima (sobre todo en este medio) que tuvieron un éxito y de ahí no salieron... Pasa el tiempo y te cuentan lo que hicieron hace 20 años y no pueden darse cuenta que por quedarse ahí se perdieron la oportunidad de subir otra cimas , y esa cima en la que se quedaron ahora es solitaria y llena de frustraciones", refexionó en su mensaje.

Más allá de las valiosas enseñanzas que Michelle compartió sobre su experiencia en las montañas, su publicación llamó la atención debido a un curioso detalles: y es que apenas un par de días atrás, Osvaldo compartió una foto desde el Iztaccíhuatl, la más reciente de las cumbres que hizo la actriz. Sonriente y usando el equipo correspondiente para el montañismo, el protagonista de Monarca posó sentado en una piedra sobre parte del glaciar de la llamada Mujer Dormida. "A veces el objetivo no es llegar a la cima sino simplemente no guacarear en el intento", escribió en su publicación, haciendo gala de su buen sentido del humor. "La montaña saca lo mejor de todos", agregó en su mensaje. Sus seguidores no tardaron en reaccionar a su post, y entre los 'me gusta' que recibió, llamó la atención el de Renaud. No es la primera vez que el actor deja ver su gusto por esta actividad al aire libre, pues en noviembre del año pasado ya había compartido fotografías desde el Iztaccíhuatl.

Si bien todo esto podría ser solamente mera casualidad que demuestra que tanto Michelle como Osvaldo comparte la pasión por el montañismo, para algunos de sus seguidores ha resultado especialmente curiosa esta coincidencia a la luz de las especulaciones que los han involucrado en un supuesto romance. Sin embargo, mientras que está más que confirmado el fin de la relación de la actriz con Danilo, en cuando a Benavides él no ha confirmado públicamente su separación de Esmeralda Pimentel, con quien el año pasado retomó su relación tras un tiempo separados.

"Quiero seguir libre"

Ajena a los rumores sobre su vida amorosa, Michelle se ha mantenido enfocada en la grabación de La Herencia, donde justamente comparte créditos con Matías Novoa. Sin embargo, sí ha dejado en claro que actualmente se encuentra feliz con su estatus sentimental. Precisamente este miércoles la actriz compartió un fragmento de una entrevista que le hicieron el mes pasado en el programa Hoy junto al galán chileno. "Cuando me preguntan si tengo novio...", escribió en sus Stories junto a un emoji de carita. En el breve videoclip se escucha a Andrea Legarreta preguntar por el estatus sentimental de ambos: "Porque están libres los dos ¿o no?". Ante esta pregunta, la intérprete respondió divertida: "Yo sí estoy libre, pero yo ahorita quiero seguir libre... O sea, gracias pero sí quiero seguir libre". Luego de su ruptura con Danilo, Michelle habló del estado de su corazón, asegurando estar plena y agradecida por todos los aprendizajes. “Feliz de todo lo que he vivido… Sí, viviendo la vida y súper agradecida de todos los momentos vividos. No me arrepiento de nada, he sido muy feliz”, dijo en entrevista con TVyNovelas en noviembre pasado.

