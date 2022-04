Itatí Cantoral reconoce el apoyo de su hija tras su divorcio: 'Gracias a ella tengo el mejor exmarido'

Los giros en la vida sentimental de Itatí Cantoral le han permitido a la actriz acumular valiosos aprendizajes, no solo gracias a su propio entendimiento, sino también apoyada de sus hijos, Roberto Miguel y José Eduardo, -a los que procreó durante su relación con Eduardo Santamarina-, así como de María Itatí, a quien tuvo en su pasado matrimonio con Carlos Alberto Cruz. De hecho, la estrella compartió que las charlas con la adolescente de 13 años le ayudaron a cambiar la opinión que tenía sobre el papá de su hija, lo que además la motivó a reconciliarse con él, una circunstancia que ha favorecido a que todo marche por buen camino. Orgullosa de sus decisiones, la intérprete compartió su relato, poniendo en alto la armonía que en este momento rige su vida.

Con el corazón en la mano, Itatí habló de la estrecha relación que mantiene con María, un lazo en el que la confianza ha sido un pilar fundamental. “Es una bomba, es mi mejor amiga, con la que nos hacemos la manicure, la pedicura, el tinte de pelo, el alaciado…”, reveló durante una íntima charla en su reciente visita al set del programa televisivo Sale El Sol, entrevistada por su amigo Juan Soler. En confidencia, la actriz ahondó en lo significativo que ha sido para ella escuchar a la jovencita, quien la hizo reflexionar sobre lo que sentía por su exmarido. “Carlos Cruz es un tipazo, pero siempre los divorcios, bueno, en mi caso que soy tan visceral, obvio te divorcias y lo odias, por eso te divorciaste: 'Lo odio, no lo quiero volver a ver' (dices)…”, reveló, un pensamiento que logró transformar por el bienestar de su hija. “Gracias a ella yo tengo el mejor exmarido que puede existir en esta vida…”, reveló.

Al ahondar en el aspecto que la hizo cambiar de idea, recordó las palabras de María, quien con toda madurez se acercó a ella para conversar. “De repente sale una persona que te dice: 'Esa persona a la que tú odias, la amaste algún día y es mi papá, ¿cómo lo vamos a resolver?', y gracias a esta mujer que es tan hermosa, a esta niña, María Itatí, fue la que me ha ido enseñando a reconstruir esta relación con su padre Carlos…”, confesó la intérprete, que mantiene una amistad con su ex. Eso sí, reconoció que no fue paso sencillo. “Me ha costado mi sacrificio, pero se llega para por lo menos tener una vida más tranquila, una vida en paz para mi hija…”, afirmó.

Fue en febrero de 2018 cuando Itatí y Carlos Alberto Cruz tomaron la decisión de separarse, tras vivir más de 10 años en matrimonio. La actriz comunicó la noticia a través de sus redes sociales, poniendo punto final a las especulaciones que tomaban fuerza por esos días. Desde ese entonces, ella ha sido muy reservada con lo que ocurre en su corazón, aunque afirma que en estos instantes se encuentra soltera, teniendo como única prioridad el permanecer cercana a su familia y atender sus múltiples compromisos profesionales.

La adolescencia de María Itatí

Para Itatí Cantoral este momento es de grandes retos, pues camina de la mano junto a su hija, quien atraviesa por la adolescencia. Precisamente, la protagonista de melodramas se sinceró sobre cómo es para ella este periodo en el que asume el día a día con la actitud más positiva. “Yo sí disfruto mucho los 13 años de mi hija, que son complicados porque está entrando a la adolescencia, es una adolescente. Obviamente mi hija tiene sus dificultades, porque si no, no estaría viva, y todos los días se presentan cosas nuevas. Para mí también todos los días es una hazaña…”, afirmó en entrevista con el programa televisivo Ventaneando.

