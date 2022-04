Paulina Rubio sobre su madre y sus hijos, su gran motor: 'Honor a quien honor merece'

Paulina Rubio se encuentra viviendo uno de los momentos más complicados en su vida, luego de que en días pasados le fuera diagnosticado a su mamá, Susana Dosamantes, un cáncer de páncreas. Refugiada en la fe, la actriz se ha armado de fortaleza para afrontar esta circunstancia adversa, confiada en que su familia podrá superarla. Tras el comunicado en el que se confirmó la hospitalización de la actriz de 74 años, los fans, seguidores y amigos de La Chica Dorada se volcaron en muestra de apoyo y cariño, las cuales ella no tardó en agradecer con toda la sinceridad. En medio de este panorama, la cantante ha compartido su sentir y ha hablado del importante lugar que ocupan en su vida tanto su mamá como sus hijos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A su paso por Nueva York como parte de su gira, Paulina habló del cariño que ha recibido de parte del público. “La emoción (se siente) a flor de piel. Me siento muy afortunada por tener al público que tengo, los tengo en mis plegarias; eso me hace sentir muy bendecida”, dijo en entrevista para People en Español. En esta charla, la intérprete mexicana no pudo evitar mencionar también a su familia, quien ha sido la mayor fuente de inspiración no sólo en su carrera, sino en toda su vida. “Honor a quien honor merece. (Lo importante) son ellos: mi madre, mis hijos. Son las cosas verdaderas que se ganan con mucho esfuerzo y mucho amor”, expresó. La cantante ha dado cátedra de temple y profesionalismo al demostrar que, incluso en medio de las situaciones más difíciles, el show debe continuar. Y es que un día después de que se diera a conocer el diagnóstico de su mamá, ofreció un concierto en Virginia.

VER GALERÍA

Durante su gira por Estados Unidos, Paulina ha estado acompañada de sus hijos, Nico y Eros, quien son su mayor motor en estos momentos. “Lo más importante es que vean el cariño que le tienen (a su abuela Susana), el cariño que nos tienen (a las dos) desde que soy niña, y es a través de mi música”, comentó la cantante, revelando que sus pequeños retoños presenciaron el cálido recibimiento que tuvo de parte del público en su concierto en Nueva York. “Yo, como tú, como miles y millones de mujeres chambeamos y queremos el mejor lugar para nuestros hijos, el mejor colegio. Honestamente sé que es difícil, pero podemos”, comentó la cantante.

Y aunque La Chica Dorada se ha entregado en cuerpo y alma al público en estas presentaciones, esto no ha impedido que disfrute el tiempo con sus hijos. La cantante contó que tras uno de sus conciertos, en plena noche, visitó con sus hijos el Lincoln Memorial en Washington, D.C. “Para mí es muy importante crear memorias con los niños. Antes del concierto fuimos a la Casa Blanca”, contó. “Quiero que los niños entiendan lo que hace su mamá, y que cuando no estoy en casa estoy viendo un nuevo venir para ellos y mi familia”, explicó.

VER GALERÍA

Lleva consigo a su mamá en cada momento

Si bien Paulina ha tenido que continuar con su agenda laboral, ha buscado la forma de rendir tributo a su mamá en cada paso de su gira, pues en cada concierto ha proyecta una recopilación de emotivas fotos junto a Susana. Mientras tanto, ha echado mano de sus redes sociales para expresar el profundo amor y admiración que siente por su madre. “Mamita, mujer fuerte, así me lo demuestras desde que nací. Juntas saldremos adelante, mi fe en tu pronta recuperación es inquebrantable”, escribió la cantante luego de que se informara que su mamá había sido hospitalizada en Miami. “Estás en muy buenas manos, sé que los médicos que te atienden, lo hacen con el corazón. Sé que la luz y las oraciones de todos los que te amamos te acompañan”, agrega entonces en su mensaje.

VER GALERÍA