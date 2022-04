Adrián Uribe y Thuany Martins celebran tres años del inicio de su historia de amor

El corazón de Adrián Uribe no podría estar más contento. El actor, que mantiene una linda relación con la modelo Thuany Martins, con quien el año pasado se casó por el civil y tuvo a un pequeña, atraviesa por uno de sus mejores momentos a nivel personal y profesional. Y es que tras haber tomado la difícil decisión de no renovar su exclusividad con Televisa e iniciar una etapa más independiente como actor y productor, el también comediante no podría estar más encantado con su vida familiar, disfrutando al máximo de su pequeña Emily, de apenas un año de edad, y de su matrimonio al lado de la brasileña, con quien por cierto, recientemente celebró el tercer aniversario del inicio de su historia de amor, una oportunidad que ambos aprovecharon para dedicarse los mensajes más especiales y compartir con sus seguidores un poco de la felicidad que existe alrededor de ellos en estos momentos.

A través de sus historias de Instagram, el actor hizo eco de esta fecha tan significativa para él y su esposa, al compartir una linda postal en la que se le puede ver de lo más enamorado, posando con su esposa frente a un lindo atardecer, mientras ambos se dan un romántico beso. Sobre la imagen, Adrián escribió unas emotivas palabras para Thuany, a quien le expresó el gran amor que tiene por ella y lo feliz que le hace poder compartir su vida con ella. “Una historia que empezó hace tres años… Los mejores de mi vida”, comentó.

Por su lado, Martins replicó la historia que su esposo había compartido previamente y respaldó las palabras de Adrián, dejando en claro que a su lado todo ha sido increíble. “Los mejores años de mi vida, te amo… Y lo que nos falta”, expresó la guapa modelo al celebra su tercer aniversario al lado del famoso actor de telenovelas como Mi corazón es tuyo.

¿Cuándo será su boda religiosa?

Aunque Adrián Uribe y Thuany Martins llevan más de un año casados por el civil, tienen la gran ilusión de casarse bajo un rito religioso y finalmente sellar su amor con una ceremonia de este tipo. Y aunque esperaban poder hacerlo el pasado mes de enero, la situación por la pandemia del Covid-19 que atravesaba el país en aquel entonces y el contagio de Thuany los obligó a posponer esta celebración. “A ella sí le fue mal, sí hubo dos o tres días que se sintió mal, pero afortunadamente ya está bien, ya pasó, está vacunada, como nosotros y sí, se pospuso la boda, yo creo que para mediados, un poquito más, como para octubre”, detalló el intérprete en un encuentro con la prensa en enero de este año.

Adrián ahondó más en el tema y compartió algunos detalles del lugar en el que se llevaría a cabo esta esperada celebración. “Iba a ser en Acapulco, pero por algo pasan las cosas, porque ahorita como está la situación, mejor, fue la decisión más sabia de posponerla, digo, nosotros ya estamos casados por el civil, esta va a ser una ceremonia religiosa queremos hacerla cuando ya esté un poquito mejor todo este tema de la pandemia. Primero lo primero, la salud”, finalizó.

