'Somos una pareja muy imperfecta', Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se sinceran sobre su matrimonio

Con casi una década de matrimonio y 16 años juntos, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo han demostrado ser una pareja sólida y feliz. Gracias a sus redes sociales y también a los proyectos en los que han trabajado juntos, el público ha podido coocer más de la relación entre el actor y la cantante. La integrante de Sentidos Opuestos se ha ganado el cariño de los hijos mayores del intérprete, Aislinn, Vadhir y José Eduardo, quienes también han encontrado en ella una gran amiga y cómplice. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas en la vida conyugal de Eugenio y Alessandra, pues como muchos, han atravesado por situaciones desafiantes. En una reciente entrevista, estos famosos han asegurado que, contrario a lo que algunos piensan, están muy lejos de ser una pareja perfecta, y han contado cuál ha sido su secreto para sortear todas las dificultades juntos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Eugenio y Alessandra concedieron una entrevista a Jorge Ramos para su espacio Algo Personal en la plataforma ViX. Entre los diversos temas que abordó, la pareja habló sobre cómo ha sido su relación a lo largo del tiempo que llevan juntos. El periodista cuestionó al actor y la cantante al respecto, reconociendo cierta curiosidas por la forma en la que ambos han logrado alternar sus vida juntos con sus carreras. "Veo los videos de ustedes en Instagram y en las redes sociales y no acabo de entender el tipo de relación que tienen, si es una relación de colaboración total, de todo... O si es que cada quien lleva su carrera de forma independiente y luego se apoyan y se platican en la noche y ya", comentó el anfitrión. "Creéme que nosotros tampoco acabamos de entender nuestra relación todavía", dijo Rosaldo entre risas.

VER GALERÍA

"Yo creo que es un poco de todo lo que dices", agregó Alessandra un poco más seria. "Sí hay una parte en la que por supuesto somos equipo, y hemos colaborado juntos y hacemos muchas cosas juntos de trabajo, pero también tenemos esta otra parte que está, independiente el uno del otro", explicó la cantante. "De hecho a veces hasta nos reclamamos, le dijo: '¿Por qué no sabía yo de esto?' Y ella me dice, 'por qué no me habías avisado de esto otro'", intervino Eugenio. "Y es que a veces estás en la vorágine del día a día y no te da tiempo, o lo das por hecho", continuó el actor. Fue entonces cuando la estrella de CODA reconoció que como pareja no son exactamente lo que muchos pudieran pensar. "Es una relación, a comparación de como nos ve la gente desde afuera que piensa que somos la pareja perfecta, somos una pareja muy imperfecta", confesó Derbez.

Alessandra estuvo totalmente de acuerdo con la afirmación de su marido sobre su relación. "Absolutamente imperfecta, muy normal", comentó la cantante. "La gente piensa que no peleamos, y peleamos mucho, yo creo que el secreto está en que sabemos pelear", compartió el actor. "Hemos aprendido..." agregó su esposa. "Hemos aprendido a pelear que creo que ese es el secreto", reafirmó Eugenio.

VER GALERÍA

Su vida familiar y de pareja, sobre la carrera

Al ahondar el el tema de cómo han podido lograr el equilibrio entre sus carreras profesionales y su vida familiar, Eugenio y Alessandra contaron que en varias ocasiones han declinado proyectos para priorizar su faceta personal. "Yo he elegido, en varios momentos de los casi 16 años que llevamos ya juntos, nuestra relación por encima de mi carrera", confesó la cantante. "Yo creo que Ale ha dejado a un lado el ego y eso ha ayudado mucho", reconoció el actor. Y es que en el pasado, la intérprete ha admtido que no ha sido del todo sencillo para ella hacer una pausa en su faceta de cantante y actriz para apoyar las aspiraciones de su marido, como cuando todos se fueron a Australia mientras él grababa una película. Y es que el hecho de que Aitana, su hija en común, fuera muy pequeña hacía que las cosas fueran más complicadas. “Hubo un momento en que sí lo extrañé (su carrera). No me había dado cuenta de lo mucho que lo necesitaba hasta que regresé. Empecé a sentir esa otra parte de mí que ya se me había olvidado y que es muy importante tenerla”, comentó Rosaldo. "Es una prioridad mantener esa parte mía viva, de mi realización personal, de mi tiempo para mí o de subirme a un escenario si es que quiero subirme a un escenario", agregó.