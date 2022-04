Adela Micha habla de cómo fue su regreso a Televisa después de 5 años de su salida

Han pasado ya 5 años desde que Adela Micha terminó su relación laboral con Televisa y anoche, la periodista hizo su regreso triunfal a la pantalla de El Canal de las Estrellas donde la vimos como invitada especial del primer capítulo de la nueva temporada del programa Perdiendo el juicio, una experiencia que le dejó un gran sabor de boda. Durante la emisión de esta mañana de su programa Me lo dijo Adela, la periodista dio detalles de cómo la recibieron en San Ángel, instalaciones que no había pisado desde su salida de la televisora. Su regreso a Televisa fue únicamente para esta colaboración ya que ella continúa pisando fuerte en el terreno empresarial y esta noche lanzó la nueva tapa de La Saga, el proyecto Youtube que comenzó justamente cuando perdió su exclusividad. Además de presentar lo nuevo en la programación de su canal, inauguró las instalaciones de sus nuevos foros de televisión, sin duda, el proyecto más ambicioso de su carrera.

Sobre cómo se sintió al pisar nuevamente las instalaciones de Televisa, Adela confesó: “Me divertí, están mis cuates ahí, la neta, Jesús Ochoa que es un actorazo, la verdad que cuando me invitaron yo dije, ¿cómo?, yo qué voy a ir a hacer ahí, ¿no?, pero estando ahí me divertí muchísimo. Jesús Ochoa es una joya de actor, una maravilla, nos la pasamos él y yo improvisando todo, la verdad, estaba el Burro, fue súper divertido. Memo del Bosque que es un gran productor, pero además es un gran amigo, me lo pidió, aparte me hizo la deferencia, porque con esto estrenaron temporada, ayer, fue el primer capítulo, entonces yo muy agradecida. Y pues nada, es mi casa, me sentí en casa, la verdad, ahí viví, digo, no en Televisa San Ángel, mi centro de operaciones siempre fue Chapultepec, pero iba mucho a San Ángel a hacer cosas y es mi casa”, contó.

Adela recordó que, en el pasado, ya la había invitado a un programa de Unicable; sin embargo, para su sorpresa, no pudo participar en la emisión por políticas de la empresa: “Hace como 5 años, desde que salí no había vuelto. Estuve también en la W, ese programa todavía no ha salido, con Yolanda y Montserrat, porque antes me había invitado y ese mero día, cuando yo iba en camino, me dijeron: ‘Ni vengas, porque no te van a dejar entrar’, cosa que me pareció extrañísima, esto que llaman la lista Betancurt, de los vetados, eso ya es lo más en deshuso que puede haber en la vida, se me hizo muy raro, la verdad, porque mis grandes amigos están en Televisa, los dueños, los presidentes yo creo que fue producto de una confusión, sí ocurrió, pero fue una confusión, pero bueno, 5 años después de volvieron a buscar, me recibieron muy bien”, reconoció.

La noche más especial de Adela

Su reaparición en Televisa se convirtió en la antesala del que, sin duda, es el proyecto más importante en su carrera, se trata de La Saga, el canal de Youtube, donde cuenta con más de 1 millón de seguidores, y donde ha querido apostarlo todo: “Ahí está invertido todo mi patrimonio y no necesariamente el económico, sino el patrimonio que uno va forjando en la vida, a ver qué tal”, comentó sobre el lanzamiento de esta nueva etapa: “Algunos programas van a estar a cargo del Burro Van Rankin, va a hablar de futbol, otro programa a cargo de Maca Carriedo. Yo voy a estar dos veces a la semana con La Saga Live y una vez a la semana con una entrevista uno a uno que la verdad que algo que siempre he disfrutado mucho”, contó la periodista a su llegada a la alfombra roja que se realizó esta noche en las nuevas instalaciones de su canal.

Para tan importante acontecimiento, Adela contó con el apoyo incondicional de sus hijos, Therese y Carlos, quienes también están involucrados en este mega proyecto familiar: “La familia siempre unida”, se lee como descripción de una imagen en la que aparecen los tres en el nuevo foto de La Saga Live. Esta tarde, la periodista ofreció una conferencia de prensa en la que aseguró que en esta nueva etapa de su canal mantendrá la tenacidad que siempre la ha caracterizado en sus entrevistas: “Siempre me he caracterizado por hacer las preguntas que quiero hacer, desde hace muchísimos años, y el entrevistado si quiere contesta y si no, no, en la no respuesta hay una respuesta, en un gesto, en un ademan, a mí no me da miedo, yo trabajo en el periodismo, desde el periodismo cuestionable, es lo que hacemos, es lo que sabemos hacer. Mi carrera ha sido impecable en 35 años, nunca he estado en un escándalo”, dijo.