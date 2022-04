Angelique Boyer y Sebastián Rulli, los más enamorados en su visita en el Palacio de Versalles

Angelique Boyer y Sebastián Rulli continúan disfrutando de su romántico viaje por Europa, específicamente en Francia, donde se han dejado ver de lo más enamorados disfrutando de cada uno de los rincones de París, una ciudad con la que han quedado maravillados, a pesar de no ser la primera vez que se encuentran en ella. A través de sus redes sociales, la pareja de actores ha querido compartir con sus seguidores algunos vistazos de lo que ha sucedido en su viaje y de los emblemáticos lugares que han visitado en ‘La Ciudad de la Luz’. Tal y como lo hicieron durante su visita al increíble Palacio de Versalles, en donde además de recorrer sus hermosos jardines y sus impresionantes salones, Angelique y Sebastián se dejaron envolver por el romanticismo del lugar y protagonizaron su propio baile, muy al estilo de los cotillones de época. Cabe destacar que en este viaje no se encuentran solos, pues los acompañan el padre de la actriz, Patrick Boyer, además de Santiago, el hijo de Sebastián. Da play al video y no te pierdas de los románticos detalles del viaje de Angelique y Sebastián.

